رئيس بلدية طرابلس: لدينا 105 مبانٍ مهدّدة وتحتاج إلى إخلاء فوري

قال رئيس بلدية : "نحن في سباق مع الوقت وما يجري في طرابلس هو نتيجة إهمال المستويين المركزي والمحلي".

وأضاف كريمة في حديث للـ"أل بي سي": "يوم الاثنين سنعقد اجتماعًا مع رئيس الحكومة لبحث الوضع ولدينا 105 مبانٍ مهدّدة وتحتاج إلى إخلاء فوري ونحو 700 مبنى يتطلّب تدخّلًا مباشرًا".

وتابع قائلاً: "لم يعد يكفي إصدار بيانات استنكار بشأن طرابلس نريد جدّية فعلية في رصد الأموال ونحتاج إلى ما لا يقل عن 10 ملايين دولار للبدء بالمعالجة".