تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الخير اسف لانهيار المبنى السكني في القبة: جرس انذار للدولة

Lebanon 24
24-01-2026 | 05:46
A-
A+
الخير اسف لانهيار المبنى السكني في القبة: جرس انذار للدولة
الخير اسف لانهيار المبنى السكني في القبة: جرس انذار للدولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عبّر النائب أحمد الخير عن أسفه العميق إزاء انهيار مبنى سكني في منطقة القبة في طرابلس، داعياً الدولة إلى استنفار كل الامكانيات في عمليات الانقاذ، والقيام بما يلزم لمواجهة تداعيات الكارثة وتقديم الدعم للعائلات المتضررة، والعمل على وضع خطة شاملة لتجنيب المدينة وأهلها مخاطر استمرار انهيار المباني، كأولوية وطنية إنسانية، في ظل وجود آلاف المنازل المتهالكة التي تعاني من الإهمال وغياب الترميمات الضرورية.



وإذ أكد تضامنه مع طرابلس وأهلها،  شدد في بيان اليوم على "أن وجع عاصمة الشمال هو وجع المنية وكل لبنان، وما حصل هو جرس إنذار للدولة المطالبة اليوم بأفعال مستدامة  للوقوف إلى جانب طرابلس، وحماية أرواح أهلها والحفاظ على سلامتهم وكرامتهم التي هي من كرامتنا جميعاً".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إنهيار مبنى سكني في القبّة
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 15:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... إخلاء مبنى سكنيّ بعد إنهيار جزء منه
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 15:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إنهيار مبنى سكنيّ... قتلى وجرحى ومفقودون في غزة
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 15:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد ضحايا الحريق في المبنى السكني في هونغ كونغ إلى 128 قتيلاً
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 15:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24

منطقة القبة

أحمد الخير

المنية

طرابلس

الشمال

لبنان

القبة

الكار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:49 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:47 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:56 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-24
Lebanon24
07:59 | 2026-01-24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-24
Lebanon24
07:49 | 2026-01-24
Lebanon24
07:47 | 2026-01-24
Lebanon24
07:31 | 2026-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24