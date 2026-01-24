الخير اسف لانهيار المبنى السكني في القبة: جرس انذار للدولة

عبّر النائب عن أسفه العميق إزاء انهيار مبنى سكني في في ، داعياً الدولة إلى استنفار كل الامكانيات في عمليات الانقاذ، والقيام بما يلزم لمواجهة تداعيات الكارثة وتقديم الدعم للعائلات المتضررة، والعمل على وضع خطة شاملة لتجنيب المدينة وأهلها مخاطر استمرار انهيار المباني، كأولوية وطنية إنسانية، في ظل وجود آلاف المنازل المتهالكة التي تعاني من الإهمال وغياب الترميمات الضرورية.







وإذ أكد تضامنه مع طرابلس وأهلها، شدد في بيان اليوم على "أن وجع عاصمة هو وجع وكل ، وما حصل هو جرس إنذار للدولة المطالبة اليوم بأفعال مستدامة للوقوف إلى جانب طرابلس، وحماية أرواح أهلها والحفاظ على سلامتهم وكرامتهم التي هي من كرامتنا جميعاً".

