تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-3
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الخير اسف لانهيار المبنى السكني في القبة: جرس انذار للدولة
Lebanon 24
24-01-2026
|
05:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
عبّر النائب
أحمد الخير
عن أسفه العميق إزاء انهيار مبنى سكني في
منطقة القبة
في
طرابلس
، داعياً الدولة إلى استنفار كل الامكانيات في عمليات الانقاذ، والقيام بما يلزم لمواجهة تداعيات الكارثة وتقديم الدعم للعائلات المتضررة، والعمل على وضع خطة شاملة لتجنيب المدينة وأهلها مخاطر استمرار انهيار المباني، كأولوية وطنية إنسانية، في ظل وجود آلاف المنازل المتهالكة التي تعاني من الإهمال وغياب الترميمات الضرورية.
وإذ أكد تضامنه مع طرابلس وأهلها، شدد في بيان اليوم على "أن وجع عاصمة
الشمال
هو وجع
المنية
وكل
لبنان
، وما حصل هو جرس إنذار للدولة المطالبة اليوم بأفعال مستدامة للوقوف إلى جانب طرابلس، وحماية أرواح أهلها والحفاظ على سلامتهم وكرامتهم التي هي من كرامتنا جميعاً".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إنهيار مبنى سكني في القبّة
Lebanon 24
إنهيار مبنى سكني في القبّة
24/01/2026 15:11:17
24/01/2026 15:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إخلاء مبنى سكنيّ بعد إنهيار جزء منه
Lebanon 24
بالصور... إخلاء مبنى سكنيّ بعد إنهيار جزء منه
24/01/2026 15:11:17
24/01/2026 15:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار مبنى سكنيّ... قتلى وجرحى ومفقودون في غزة
Lebanon 24
إنهيار مبنى سكنيّ... قتلى وجرحى ومفقودون في غزة
24/01/2026 15:11:17
24/01/2026 15:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع عدد ضحايا الحريق في المبنى السكني في هونغ كونغ إلى 128 قتيلاً
Lebanon 24
ارتفاع عدد ضحايا الحريق في المبنى السكني في هونغ كونغ إلى 128 قتيلاً
24/01/2026 15:11:17
24/01/2026 15:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
منطقة القبة
أحمد الخير
المنية
طرابلس
الشمال
لبنان
القبة
الكار
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لفرض السلام بالقوّة"... تقريرٌ يكشف ما يُريده ترامب من لبنان
Lebanon 24
"لفرض السلام بالقوّة"... تقريرٌ يكشف ما يُريده ترامب من لبنان
08:00 | 2026-01-24
24/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الصمد: لمعالجة موضوع الأبنية المتصدعة في طرابلس قبل وقوع الكارثة
Lebanon 24
الصمد: لمعالجة موضوع الأبنية المتصدعة في طرابلس قبل وقوع الكارثة
07:59 | 2026-01-24
24/01/2026 07:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي اختتمت زيارة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع
Lebanon 24
كرامي اختتمت زيارة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع
07:53 | 2026-01-24
24/01/2026 07:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الوطني الأرثوذكسي: للبدء الفوري بإحصاء شامل للمباني المهددة بالانهيار
Lebanon 24
المجلس الوطني الأرثوذكسي: للبدء الفوري بإحصاء شامل للمباني المهددة بالانهيار
07:49 | 2026-01-24
24/01/2026 07:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال عمله في سهل زحلة... هكذا خسر الشاب أحمد حياته
Lebanon 24
خلال عمله في سهل زحلة... هكذا خسر الشاب أحمد حياته
07:47 | 2026-01-24
24/01/2026 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
00:43 | 2026-01-24
24/01/2026 12:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
14:56 | 2026-01-23
23/01/2026 02:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
08:15 | 2026-01-23
23/01/2026 08:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
16:15 | 2026-01-23
23/01/2026 04:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:00 | 2026-01-24
"لفرض السلام بالقوّة"... تقريرٌ يكشف ما يُريده ترامب من لبنان
07:59 | 2026-01-24
الصمد: لمعالجة موضوع الأبنية المتصدعة في طرابلس قبل وقوع الكارثة
07:53 | 2026-01-24
كرامي اختتمت زيارة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع
07:49 | 2026-01-24
المجلس الوطني الأرثوذكسي: للبدء الفوري بإحصاء شامل للمباني المهددة بالانهيار
07:47 | 2026-01-24
خلال عمله في سهل زحلة... هكذا خسر الشاب أحمد حياته
07:31 | 2026-01-24
هاشم: لتكن غيرة البعض على استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بعيدة من الاستغلال
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
24/01/2026 15:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
24/01/2026 15:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
24/01/2026 15:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24