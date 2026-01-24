مصير الأب مجهول... هذه آخر المعلومات عن المبنى المنهار في طرابلس

تستمرّ أعمال رفع الانقاض في المبنى المنهار في في .

وبحسب الفرق التي تعمل على محاولة انتشال من تبقى من العائلة من تحت الركام، فان المعلومات الاولية تشير الى ان الام واحد اولادها لا يزالان على قيد الحياة ولم تتوفر حتى الساعة معلومات عن الاب.



وتستمر في الوقت عينه، الاعمال بوتيرة مرتفعة وفي ظل اجواء ماطرة في مدينة طرابلس.

وفي هذا السياق، صدر عن والعلاقات العامة في البيان الآتي:

"لا تزال عمليات البحث مستمرة في موقع إنهيار المبنيين السكنيين في - طرابلس، وتتكثف الجهود للتمكن من إنقاذ جميع أفراد العائلة المحتجزين تحت الانقاض".