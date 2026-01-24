بري ينفي ما ورد في "الأخبار": محض اختلاق وكذب

صدر عن لرئيس مجلس النواب ما يلي:



"ما ورد في صحيفة الأخبار حول إقتراح مزعوم للرئيس بالشأن المتصل بالمفاوضات هو محض إختلاق وتضليل وكذب، وقد إعتادت الأخبار على مثل هذه الأخبار".