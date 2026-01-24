النائب فضل الله: متى يستفيق المسؤولون ويؤدّون واجبهم الوطني حفاظًا على البلد وشعبه؟

قال النائب في بيان، "كأنّ هناك في المعنية بكل جهاتها من لم يقرأ أو يسمع منتهكي والميثاق والعيش المشترك ومثيري الفتنة ممّن يحرّضون العدو الاسرائيلي على قتل فئة من المواطنين، وتهجيرهم من وطنهم، أو ممّن يسيئون إلى مرجعياتهم ، ومقدساتهم ومعتقداتهم، أو يتطاولون على كرامات قياداتهم الوطنية، أو يبخون خطاب الكراهية ضد بيئة بأكملها".







وتابع: "إن صمت هذه الجهات هو تشجيع لمرتكبي الخطيئة بحق الوطن وأهله، وإخلال بواجباتها الدستورية والقانونية. يظن هؤلاء المحرضين أنّ العقلانية الزائدة عند شعب يتعرض للعدوان ومشغول بتضميد جراحاته يتيح لهم التمادي، أو ربما يراهنون على حرص قيادة هذا الشعب على البلد وسلمه الأهلي أكثر من سلطة تحولت إلى عنوان لتفرقة اللبنانيين".







وختم : "متى يستفيق المسؤولون ويؤدّون واجبهم الوطني حفاظًا على البلد وشعبه؟".

Advertisement