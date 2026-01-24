تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

النائب فضل الله: متى يستفيق المسؤولون ويؤدّون واجبهم الوطني حفاظًا على البلد وشعبه؟

Lebanon 24
24-01-2026 | 06:07
A-
A+
النائب فضل الله: متى يستفيق المسؤولون ويؤدّون واجبهم الوطني حفاظًا على البلد وشعبه؟
النائب فضل الله: متى يستفيق المسؤولون ويؤدّون واجبهم الوطني حفاظًا على البلد وشعبه؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال النائب حسن فضل الله في بيان، "كأنّ هناك في مؤسسات الدولة المعنية بكل جهاتها من لم يقرأ أو يسمع منتهكي الدستور والميثاق والعيش المشترك ومثيري الفتنة ممّن يحرّضون العدو الاسرائيلي على قتل فئة من المواطنين، وتهجيرهم من وطنهم، أو ممّن يسيئون إلى مرجعياتهم الدينية، ومقدساتهم ومعتقداتهم، أو يتطاولون على كرامات قياداتهم الوطنية، أو يبخون خطاب الكراهية ضد بيئة بأكملها".



وتابع: "إن صمت هذه الجهات هو تشجيع لمرتكبي الخطيئة بحق الوطن وأهله، وإخلال بواجباتها الدستورية والقانونية. يظن هؤلاء المحرضين أنّ العقلانية الزائدة عند شعب يتعرض للعدوان ومشغول بتضميد جراحاته يتيح لهم التمادي، أو ربما يراهنون على حرص قيادة هذا الشعب على البلد وسلمه الأهلي أكثر من سلطة تحولت إلى عنوان لتفرقة اللبنانيين".



وختم فضل الله: "متى يستفيق المسؤولون ويؤدّون واجبهم الوطني حفاظًا على البلد وشعبه؟".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فضل الله: واجبنا الحفاظ على وطن التعايش
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: الجيش اللبناني يؤدي واجبه كاملا في منطقة انتشاره جنوب الليطاني منذ اللحظة الأولى لإعلان الاتفاق
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة الرئيس الفنزويلي: سنبقى مدافعين عن بلدنا وعن مستقبل أبنائنا وسندعم شعبنا بكل قوة
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار شاجباً الاعتداءات الاسرائيلية: رفض جرائم العدو واجب وطني
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسات الدولة

حسن فضل الله

الدولة ال

الدينية

حسن فضل

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:14 | 2026-01-24
Lebanon24
10:06 | 2026-01-24
Lebanon24
10:01 | 2026-01-24
Lebanon24
09:41 | 2026-01-24
Lebanon24
09:37 | 2026-01-24
Lebanon24
09:31 | 2026-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24