تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مطر: لانقاذ الطرابلسيين من الموت

Lebanon 24
24-01-2026 | 06:09
A-
A+
مطر: لانقاذ الطرابلسيين من الموت
مطر: لانقاذ الطرابلسيين من الموت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال النائب ايهاب مطر أنه "منذ سنوات ونحن نناشد الدولة معالجة حل ملف الأبنية المتصدعة في طرابلس، لأنه يهدد حياة الطرابلسيين. وبعد ضغوط كبيرة وصلنا منذ أكثر من سنة إلى قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الأبنية لمعالجتها، لكن للأسف لا يزال القرار حبراً على ورق والدليل الكارثة الجديدة التي وضعت عائلة بأكملها تحت الأنقاض لأنها رفضت الخروج كي لا تكون بلا مأوى".



وتابع في بيان: "هذه العائلة التي لا تملك معيناً إلا الله، أظهرت الواقع الحقيقي لغالبية سكان طرابلس، بلا مواربة أو تملق، ولا زلنا نسعى للضغط من أجل معالجة هذا الملف ومحاولة سد الثغرات جراء الغياب الفاضح لمؤسسات الدولة. هذه الصورة المأسوية ليست إلا نتيجة طبيعية لملف يتطلب تدخلاً سريعاً وخطة طوارئ عاجلة مموّلة من الحكومة لانقاذ الطرابلسيين من الموت وإلا تكون الدولة شريكة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طرابلسي: طبقة سياسية تستجدي الرضا يوماً من "محتل" ويوماً من "منتحل"
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلسي: تهديد الأساتذة بالعصيان "صرخة ألم" وعلى الدولة إنصافهم
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي ووفد طرابلسي يعرضان مع صدي ملفات النفط والغاز والكهرباء
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلسي: للإسراع في إنصاف المعلمين
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسات الدولة

مجلس الوزراء

الطرابلسي

طرابلسي

طرابلس

الكار

بيرة

سيين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:14 | 2026-01-24
Lebanon24
10:06 | 2026-01-24
Lebanon24
10:01 | 2026-01-24
Lebanon24
09:41 | 2026-01-24
Lebanon24
09:37 | 2026-01-24
Lebanon24
09:31 | 2026-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24