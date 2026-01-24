تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

سوريٌّ... دخل إلى "فيلا" أحد المغتربين وهذا ما قام به

Lebanon 24
24-01-2026 | 06:10
سوريٌّ... دخل إلى فيلا أحد المغتربين وهذا ما قام به
سوريٌّ... دخل إلى فيلا أحد المغتربين وهذا ما قام به photos 0
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البلاغ التّالي:
 
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانيّة، بتاريخ 20-1-2026، ادّعى المواطن (ح. م. مواليد عام 2000)، أمام فصيلة بريتال في وحدة الدّرك الإقليمي ضدّ مجهول بجرم سرقة مبلغ ستة آلاف دولار من خزنة داخل فيلّا عائدة لعمّه (شقيق والده) الموجود خارج البلاد، والكائنة في بلدة بريتال.

من خلال المتابعة الفوريّة والاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها الفصيلة المذكورة، اشتبهت بناطور يقطن في منزلٍ مجاورٍ للفيلّا، ويُدعى:

– م. ح. (مواليد عام 2001، سوري)

بالتّاريخ ذاته، وبالتّحقيق مع المشتبه به في مركز الفصيلة، اعترف بقيامه بعمليّة السّرقة فجر تاريخ 12-1-2026، بمفرده، وأنّه دخل الفيلّا بواسطة الكسر والخلع، وقام بتحطيم جهاز تسجيل كاميرات المراقبة (DVR) وسرق مبلغ ستّة آلاف دولار أمريكي من داخل الخزنة، وأنّه أنفق المبلغ المسروق.

عمل والد الموقوف على تأمين قيمة المبلغ المسروق وسلّمه إلى المدّعي، وأودع (م. ح.) القضاء المختصّ، بناءً على إشارته.
