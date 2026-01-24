بسبب الثلوج... ما هو وضع الطرقات الجبليّة؟

أفادت غرفة "التحكم المروري" أن وترشيش - سالكتين امام كل المركبات حالياً.

وأضافت أن طريق معاصر - سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط.

وبالنسبة لطريق - فهي سالكة امام المركبات المجهزة بسلاسل معدنية او ذات الدفع الرباعي.

أما في ما يتعلق بالطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج فهي:

- عيناتا- الارز

- كفرذبيان- حدث

- العاقورة - حدث بعلبك

- الهرمل - سير

كما وطلبت من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار في بعض المناطق تفاديا للانزلاقات وللصدامات المرورية.