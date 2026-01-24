روابط التعليم الرسمي : لالتزام الإضراب يومي الثلاثاء والاربعاء في الدوامين الصباحي والمسائي

أكّدت روابط التعليم الرسمي الثانوي، المهني، والأساسي ، في بيان اثر اجتماع عقدته اليوم، الاستمرار في تنفيذ رزنامة التحركات التي أقرتها سابقًا، والتشديد على ضرورة الالتزام التام بالإضرابات والاعتصامات خلال هذه المرحلة المفصلية، لما لها من تأثير مباشر على إقرار الحقوق في الدوامين الصباحي والمسائي.







ودعت الروابط جميع الأساتذة والمعلمين إلى الالتزام بما يلي: يوم الثلاثاء 27/1/2026: إضراب في الدوامين الصباحي والمسائي وتظاهرة حاشدة عند الساعة 11:00 صباحًا، التجمع في ساحة والإنطلاق باتجاه مجلس النواب. اضراب يومي الأربعاء 28/1/2026 والخميس 29/1/2026: في الدوامين الصباحي والمسائي واعتصام يُحدَّد مكانه لاحقًا.







وختمت: " إنّ هذه التحركات تأتي في سياق الدفاع عن الحقوق المشروعة، وصون كرامة الأستاذ والمعلم، ورفض أي تسويف أو مماطلة في إقرار المطالب، عسى أن تتحمل السلطة مسؤولياتها والاّ تدفع القطاع الى الإضراب المفتوح".

