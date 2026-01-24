تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الهيئات الاقتصادية دعت إلى الرجوع عن تعميم الليرة: يربك المؤسسات السياحية

Lebanon 24
24-01-2026 | 06:54
A-
A+
الهيئات الاقتصادية دعت إلى الرجوع عن تعميم الليرة: يربك المؤسسات السياحية
الهيئات الاقتصادية دعت إلى الرجوع عن تعميم الليرة: يربك المؤسسات السياحية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت الهيئات الاقتصادية تضامنها مع نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي، ودعمها لموقفها حيال التعميم رقم (1) الصادر عن وزارة السياحة بتاريخ 23 كانون الأول 2026، والذي ألغى التعميم رقم (9) الصادر في 2/6/2022، وفرض على المؤسسات السياحية الإعلان عن أسعارها حصراً بالليرة اللبنانية والتوقف فوراً عن الإعلان عنها بالدولار الأميركي.



وشدّدت الهيئات في بيان على "ضرورة الوقوف إلى جانب القطاع الخاص الشرعي، ولا سيما القطاعين السياحي والمطعمي، وتوفير كل الظروف الملائمة لاستمراريتهما ونموّهما، باعتبارهما يشكّلان إحدى الركائز الأساسية للتعافي الاقتصادي. وأعادت التذكير بالدور المحوري الذي لعبه القطاع السياحي والمطعمي في ذروة الأزمة عام 2023، حيث شكّل، إلى جانب قطاعات أخرى، رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني وعنصراً أساسياً في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي". واعتبرت أن "التعميم المذكور جاء في غير توقيته المناسب، في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد على مختلف المستويات، مشيرةً إلى أنه ليس له اي تاثير، لا سلبي ولا إيجابي، في حماية المستهلك ولا في كلفة الخدمات السياحية".



ولفتت إلى أن "هذا التعميم لن يؤدي إلا إلى مزيد من البلبلة والتعقيدات الإدارية، وإلى إرباك القطاع السياحي وتعريضه لمخاطر مالية إضافية". وشدّدت في السياق على "ضرورة اعتماد الوزارات المعنية مبدأ التشاور والتنسيق المسبق مع النقابات القطاعية المختصة عند التحضير لاتخاذ أي قرارات تمسّ هذه القطاعات".



وختمت: "بناءً على ما تقدّم، ندعو وزيرة السياحة، بكل مسؤولية وحرص، إلى الرجوع عن هذا التعميم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اتحاد النقابات السياحية ثمّن تعميم وزيرة السياحة: قرار سيادي يحمي المواطن والقطاع
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 17:27:54 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد النقابات السياحية: السيادة تبدأ من الليرة
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 17:27:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قرار إلغاء "الدولرة".. اتحاد النقابات السياحية يحذر من "أرقام فلكية" تربك السياح
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 17:27:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي: الرجوع عن الخطأ فضيلة والإصلاح يبدأ بالشفافية
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 17:27:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

نقابة أصحاب المطاعم

الهيئات الاقتصادية

الخدمات السياحية

وزارة السياحة

اللبنانية

الملا

الشرع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:20 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:18 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:05 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:55 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:42 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:20 | 2026-01-26
Lebanon24
10:18 | 2026-01-26
Lebanon24
10:05 | 2026-01-26
Lebanon24
09:55 | 2026-01-26
Lebanon24
09:42 | 2026-01-26
Lebanon24
09:40 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24