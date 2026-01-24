خلال عمله في سهل زحلة... هكذا خسر الشاب أحمد حياته

أفادت مندوبة " "، عن وفاة الشاب ، بعد سقوطه خلال قيامه بأعمال صيانة، داخل "هنغار" في سهل .

وحضرت فرق الاسعاف وعملت على نقل جثة دلول الى مستشفى الحكومي.