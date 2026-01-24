تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-3
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
لبنان
خلال عمله في سهل زحلة... هكذا خسر الشاب أحمد حياته
Lebanon 24
24-01-2026
|
07:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، عن وفاة الشاب
أحمد شعلان
دلول
، بعد سقوطه خلال قيامه بأعمال صيانة، داخل "هنغار" في سهل
زحلة
.
وحضرت فرق الاسعاف وعملت على نقل جثة دلول الى مستشفى
الياس الهرواي
الحكومي.
