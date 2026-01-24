كرامي اختتمت زيارة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

اختتمت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، برنامج زيارتها الرسمية لدولة قطر بزيارة إلى للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، للاطلاع على رؤية المؤسسة ورسالتها والتعرّف على منظومتها المتكاملة في مجالات التعليم والعلوم والبحوث وتنمية المجتمع. واطّلعت خلال الزيارة على عرض تعريفي حول مؤسسة قطر والمدينة التعليمية من شرفة الطابق الثامن لمبنى 2015، المقرّ للمؤسسة، حيث التقت عددا من ممثلات وممثلي مؤسسة قطر المختصين في مجالي التعليم العالي والتعليم ما قبل الجامعي.





وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، إذ تم استعراض دور مؤسسة قطر وإسهاماتها في تطوير قطاع التعليم في ، إلى جانب مناقشة التعليم المستقبلي والتحول الرقمي، واستكشاف فرص التعاون الأكاديمي والعلمي بين في ومؤسسة قطر. وتناولت الزيارة مجالات مستقبلية محتملة للتعاون، شملت تبادل والباحثين، وتعزيز تنقّل الطلبة في مختلف المراحل الأكاديمية، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، إضافة إلى توفير فرص تدريب للمعلمين في كافة الاختصاصات، كما تم الاتفاق على التعاون في اقامة منتديات تربوية لانتاج معرفة عملية مجذرة في السياق العربي.

