جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الصمد: لمعالجة موضوع الأبنية المتصدعة في طرابلس قبل وقوع الكارثة

Lebanon 24
24-01-2026 | 07:59
الصمد: لمعالجة موضوع الأبنية المتصدعة في طرابلس قبل وقوع الكارثة
أسف النائب جهاد الصمد، في بيان، لانهيار مبنى سكني فجر اليوم في منطقة القبة وسقوط ضحايا، ودعا الى "معالجة موضوع الابنية المتصدعة في طرابلس قبل وقوع الكارثة، خصوصا بعدما كشفت البلدية وجود 105 مبان تضم 600 بيت مهدد بالانهيار بأي لحظة اذا لم تتم المعالجة سريعا".

ورأى ان "العلاج للأسف يأتي متأخرا، والفقراء والأبرياء هم الذين يدفعون دائما ثمن إهمال تاريخي ومزمن عانت ولا تزال تعاني منه طرابلس".
