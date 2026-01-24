الصمد: لمعالجة موضوع الأبنية المتصدعة في طرابلس قبل وقوع الكارثة

أسف النائب ، في بيان، لانهيار مبنى سكني فجر اليوم في وسقوط ضحايا، ودعا الى "معالجة موضوع الابنية المتصدعة في قبل وقوع الكارثة، خصوصا بعدما كشفت البلدية وجود 105 مبان تضم 600 بيت مهدد بالانهيار بأي لحظة اذا لم تتم المعالجة سريعا".



ورأى ان "العلاج للأسف يأتي متأخرا، والفقراء والأبرياء هم الذين يدفعون دائما ثمن إهمال تاريخي ومزمن عانت ولا تزال تعاني منه طرابلس".

