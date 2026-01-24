الخطيب زار قناريت والخرايب: نحتاج إلى استراتيجية دفاع وطني لحماية لبنان

زار الشيخ ، على رأس وفد من علماء المجلس، المنازل المستهدفة والمتضررة في بلدتي قناريت والخرايب.







وخلال الجولة، دعا الدولة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد عون، الى "العمل على وضع استراتيجية أمن ودفاع وطني شاملة لحماية ، بما يطمئن اللبنانيين"، مؤكدا ان "التمسك بالسلاح هو للدفاع عن أنفسنا طالما لا يوجد بديل آخر لحمايتنا، فنحن نريد الأمن والاستقرار، وموضوع السلاح هو ذريعة لتبرير العدوان الاسرائيلي".







ورأى أنه "على الحكومة ان تثبت انها حكومة كل اللبنانيين وليس أن تتصرف بمنطق صيف وشتاء تحت سقف مكان واحد".







وأشار إلى أن "هذه الجولة ستستكمل في عدد من البلدات التي استهدفت مؤخرا للاعتداءات".

