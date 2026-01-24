باسيل في جولة على ساحل الشوف: تقدمنا باقتراح لتنقية الذاكرة الوطنية كي لا نكرر ما حصل



اشار رئيس النائب في كلمة القاها في غداء اقيم على شرفه في مطعم الجسر في الدامور في اطار جولة له في ساحل الشوف الى أن "سعيد بأن يكون مع الناس ويتسمع لآلامهم الماضية وآمالهم".

وأكد: "الحقيقة انه يجب ألا ينسى الانسان ليتعلم"، وتطرق الى اقتراح القانون الذي تقدم به التيار لارساء الذاكرة الوطنية، فقال: "ان ننقي الذاكرة هو ان نزيل منها الآلام وهذا يتطلب طريقة تفكير مختلفة وارى ان تمسككم بالدامور هو الذي يساعدكم على الخروج من الماضي".



وتابع: من جهتنا عندما كان الرئيس في القصر اختار ان يكون مركز حوارات الحضارات في الدامور وهو مركز اممي واهميته انه يريد اعطاء معنى لما عاشه اهالي الدامور سواء بالصدام او التحاور الذي تعيشونه اليوم.

وأكد: اذا فشلتم في الدامور بالحوار يفشل واذا نجحتم ينجح لبنان واليوم الصراع في العالم يجب ان يدفعنا للحوار والثبات وانا اتمنى ان يعطي الرئيس جوزيف عون اهمية لموضوع مركز حوار الحضارات وان يستمر بمتابعة الموضوع.

واضاف: عرفت ان نقابة المهندسين لديها ٣٠ الف متر واذا اردتم ان تستمر الدامور يجب ان تفكروا بكيفية تنفيذ المشاريع فيها. والبحر شاهد على ما مر على الدامور ويجب ان تعرفوا كيف تستفيدوا منها وهنا يجب ان تكونوا مقصد سياحيا من الجبل والجنوب، فلديكم امكانيات ولا زلتم تعيشون بخوف الماضي لكن يمكنكم الانتصار على خوفكم".





وكان استهل زيارته الى الشوف من بلدة الناعمة حيث زار دير مار جرجس، ورافقه النائبان فريد البستاني وغسان عطالله ونائبا الرئيس للشؤون السياسية والإدارية مارتين نجم كتيلي وغسان الخوري.



المحطة الثانية من جولة باسيل في ساحل الشوف كانت في الدامور حيث زار مبنى البلدية وعقد لقاء مع أعضائها، وشدد على ضرورة عدم السماح ببيع الاراضي فيها"، لافتاً الى ان "العيش المشترك مهم وحتى يتحقق يجب ان نبقى موجودين"، ومؤكدا ان "الدامور دفعت ثمنا باهظا في الحرب وفي السلم تقوم بدور كبير".

وتوجه الى أعضاء المجلس البلدي الحاضرين قائلا: "نريد ان نكون سببا للجمع وان نقف الى جانبكم. ولبنان لم يتقدم وخدماته بقيت على حالتها لان هناك من يسعى لعرقلة الآخر، اذ يمكن ان نختلف بالسياسة ولكن الكهرباء والمياه وغيرها هي حاجة للناس".



بعدها انتقل باسيل لوضع اكليل من الورد على نصب الدامور، ومن ثم قام بازاحة الستار عن اللوحة التذكارية في مكتب في الدامور بمناسبة مرور ٢٥ عاما على تأسيسه.

ثم انتقل الى منزل الجندي جهاد عيد المفقود منذ ١٣ تشرين ١٩٩٠ وكان لقاء وجداني مع أهله.



واختتم باسيل زيارته الى الدامور بلقاء شعبي على مسرح مدرسة القلبين الاقدسين ، حيث كانت له كلمة أكد فيها: "أنا سعيد ان آتي الى الدامور برمزيتها وتاريخها وهي حفرت في التاريخ والنضال، والدامور ليست فقط مدينة على ساحل الشوف بل هي مثال للصمود".

واضاف: كنت في منزل الجندي جهاد عيد وقلت لهم نحن نقوى بكم. ولهذا نحن تقدمنا كتيار باقتراح قانون يخص المفقودين والهدف هو أن نحفر بذاكرتنا و نتعلم من الحرب حتى لا نكرر ما حصل فالهدف ان نشفي الجروح.

وتابع: "الجرح يشفى من خلال اعتراف جماعي وطني، والوطن الذي ليس لديه ذاكرة لا يمكن ان يشفى والهدف ان تكون هناك ذاكرة جماعية وطنية وهي جزء من الشفاء وهي أمر أساسي حتى نعرف حجم ما حصل.

ولفت الى اننا "لا نريد تكرار لا الحرب ولا آلامها ويسعدني ان اعلن اننا تقدمنا بقانون ارساء الذاكرة الوطنية لنقوم بمصالحة حقيقية ونبني السلام".



واشار باسيل الى ان الدامور "يمكن ان تكون البداية بمعنى السلام"، وقال: "زرت اليوم البلدية وطلبت عدم بيع الاراضي في الدامور، ولبنان وطن المسيحيين والمسلمين وليعيشوا معا يجب ان يحافظوا على وجودهم.

واكد: "التيار لا يتدخل بخصوصيات البلدة ونحن جزء من العائلات في الدامور والشوف ولهذا تتنافس مع بعضها وعندما ينتهي الاستحقاق الإنتخابي الناس معنية بالعمل مع بعضها للبناء وهذا لا يحصل بالتناحر.



وقال: "قريبا هناك تنافس نيابي ونحن نريد كل النماذج الطيبة"، وتطرق الى موضوع القاضية غادة عون التي ستكرم هي والعميد رشيد عون لافتا الى انه " من موقعها كقاضية كل ملف عملت به بضميرها وبموقعها كقاضية في المقابل كان يحملوننا مسؤولية فتحه وهي لم تخدمنا ولا يوم في أي ملف. واضاف: هي كقاض نزيه وقفت بوجه "المافيا" وواجبات جميع اللبنانيين ان يقفوا الى جانب أي قاض واجه المنظومة".



وختم باسيل بالقول: المثال الثاني في الدامور هو العميد رشيد عون الذي حمل الاصابة بجسده وهو ابن دولة وهذا معنى وجود التيار بأننا اولاد مؤسسات الدولة"، و"لبنان لا يقوم الا بمسيحييه ومسلميه، والتقسيم هو نهاية لبنان وسيبقى التيار الدرع للحفاظ على لبنان الواحد والدامور نقطة ارتكاز في ذلك".



ثم انتقل باسيل الى بلدة المشرف حيث زار مبنى البلدية واجتمع بأعضاء المجلس البلدي. وانتقل بعدها الى الصالة حيث القى كلمة أمام عدد من أبناء البلدة بحضور نائبة رئيس حبوبة

وشدد باسيل على ضرورة الحفاظ على العيش المشترك، واضاف: نحن سعداء بحضور نائبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ، ونكون سعداء اكثر عندما تكون احزابنا مختلطة وتعبر عن احزابنا بتلوينه.

وأكد: عندما ينتقد الحزب التقدمي الاشتراكي الحر يكون ينتقدنا وليس المسيحيين، وعندما ننتقد "الاشتراكيين" فيكون انتقادنا للحزب التقدمي الاشتراكي وليس للدروز.

واشار الى انه "في السياسة مهما اختلفنا يجب ان تكون هناك خطوط حمراء وهي وحدتنا الوطنية".

Advertisement