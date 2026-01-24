مطلوب خطير بقبضة "أمن الدولة".. هذه تهمته

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:

"بنتيجة عملية رصد وتعقّب دقيقة، تمكّنت دورية من الإقليمية – ، من توقيف المدعو (أ. ط.)، المطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم احتيال.

وبنتيجة التحقيق، تبيّن أنّ المذكور قاد عشرات عمليات الاحتيال والنصب على مواطنين بالرغم من وجود مذكرة عدلية بحقه، وقد أجري المقتضى القانوني اللازم بناء على إشارة المختص".