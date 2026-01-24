تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
11
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
-3
o
بشري
8
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
عاجل من طرابلس.. مبنى جديد "مُهدّد بالانهيار" وإطلاق نار كثيف!
Lebanon 24
24-01-2026
|
12:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
سُجل إطلاق نار في محيط
منطقة ضهر
المغر في
القبة
–
طرابلس
، تزامناً مع عمليات إخلاء مبنى سكني مُهدَّد بالانهيار بعد ظهور تشققات خطيرة في هيكله الإنشائي.
وأفاد شهود
عيان
أنَّ الأصوات ترافقت مع حالة من الهلع في صفوف الأهالي، في وقت أطلقت فيه مناشدات عاجلة للجهات المعنية للتدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة، تفادياً لوقوع كارثة إنسانية محتملة في حال انهيار المبنى.
ويأتي هذا الأمر بعد كارثة استفاقت عليها طرابلس، فجر السبت، تمثلت في سقوط مبنى بمنطقة القبة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كرامي: للاسراع بتحويل مبلغ الى الهيئة العليا للاغاثة لترميم 100 مبنى مهدد بالانهيار في طرابلس
Lebanon 24
كرامي: للاسراع بتحويل مبلغ الى الهيئة العليا للاغاثة لترميم 100 مبنى مهدد بالانهيار في طرابلس
24/01/2026 21:23:09
24/01/2026 21:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني يُخلي مبنى مهددًا بالانهيار في ضهر المغر – طرابلس
Lebanon 24
الدفاع المدني يُخلي مبنى مهددًا بالانهيار في ضهر المغر – طرابلس
24/01/2026 21:23:09
24/01/2026 21:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح عن انهيار مبنى طرابلس: جريمة إهمال تستدعي تحركا عاجلا
Lebanon 24
عبد المسيح عن انهيار مبنى طرابلس: جريمة إهمال تستدعي تحركا عاجلا
24/01/2026 21:23:09
24/01/2026 21:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": سماع إطلاق نار كثيف في بعلبك
Lebanon 24
"لبنان 24": سماع إطلاق نار كثيف في بعلبك
24/01/2026 21:23:09
24/01/2026 21:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
منطقة القبة
منطقة ضهر
القبة
المعن
ساني
عيان
بالا
تابع
قد يعجبك أيضاً
جنبلاط وخليل يعزيان أرسلان في خلدة
Lebanon 24
جنبلاط وخليل يعزيان أرسلان في خلدة
13:58 | 2026-01-24
24/01/2026 01:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"دبابات مفخخة" تستهدف "حزب الله" و"حماس".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
Lebanon 24
"دبابات مفخخة" تستهدف "حزب الله" و"حماس".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
13:48 | 2026-01-24
24/01/2026 01:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: سقوط المباني في طرابلس هو نتيجة إهمال وسلطة غائبة
Lebanon 24
باسيل: سقوط المباني في طرابلس هو نتيجة إهمال وسلطة غائبة
13:40 | 2026-01-24
24/01/2026 01:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في صيدا.. اعتداء على "صحافي" أمام مسجد!
Lebanon 24
في صيدا.. اعتداء على "صحافي" أمام مسجد!
13:36 | 2026-01-24
24/01/2026 01:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ناجي عرض مع الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين في الشمال مطالبها
Lebanon 24
ناجي عرض مع الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين في الشمال مطالبها
13:30 | 2026-01-24
24/01/2026 01:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
00:43 | 2026-01-24
24/01/2026 12:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
16:15 | 2026-01-23
23/01/2026 04:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
14:56 | 2026-01-23
23/01/2026 02:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
10:19 | 2026-01-24
24/01/2026 10:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:58 | 2026-01-24
جنبلاط وخليل يعزيان أرسلان في خلدة
13:48 | 2026-01-24
"دبابات مفخخة" تستهدف "حزب الله" و"حماس".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
13:40 | 2026-01-24
باسيل: سقوط المباني في طرابلس هو نتيجة إهمال وسلطة غائبة
13:36 | 2026-01-24
في صيدا.. اعتداء على "صحافي" أمام مسجد!
13:30 | 2026-01-24
ناجي عرض مع الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين في الشمال مطالبها
13:23 | 2026-01-24
"متقاعدو الثانوي": سنشارك في تجمع روابط القطاع العام الثلاثاء
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
24/01/2026 21:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
24/01/2026 21:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
24/01/2026 21:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24