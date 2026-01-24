عاجل من طرابلس.. مبنى جديد "مُهدّد بالانهيار" وإطلاق نار كثيف!

سُجل إطلاق نار في محيط المغر في – ، تزامناً مع عمليات إخلاء مبنى سكني مُهدَّد بالانهيار بعد ظهور تشققات خطيرة في هيكله الإنشائي.



وأفاد شهود أنَّ الأصوات ترافقت مع حالة من الهلع في صفوف الأهالي، في وقت أطلقت فيه مناشدات عاجلة للجهات المعنية للتدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة، تفادياً لوقوع كارثة إنسانية محتملة في حال انهيار المبنى.





ويأتي هذا الأمر بعد كارثة استفاقت عليها طرابلس، فجر السبت، تمثلت في سقوط مبنى بمنطقة القبة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.





