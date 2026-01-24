تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

رسالة من عون إلى ترامب.. هذا ما تضمنته

Lebanon 24
24-01-2026 | 13:05
رسالة من عون إلى ترامب.. هذا ما تضمنته
رسالة من عون إلى ترامب.. هذا ما تضمنته photos 0
قالت معلومات صحفية، اليوم السبت، إنَّ رئيس الجمهورية جوزاف عون، بعثَ برسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
 
 
وذكرت المعلومات أنَّ السيسي نقل الرسالة إلى ترامب خلال لقائهما في دافوس، موضحة أنَّ عون أبلغ الجانب المصري بما يريد إيصاله إلى ترامب، فحمّل موفداً مصرياً رسالة تتعلق بمستقبل الوضع في الجنوب، الأمر الذي تم إيصاله إلى ترامب.


وبحسب المعلومات، فإنَّ الجانب المصري عاد برد، وهذا ما أبلغهُ عون لرئيس مجلس النواب نبيه بري في لقائهما، الجمعة.
