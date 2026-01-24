رسالة من عون إلى ترامب.. هذا ما تضمنته

قالت معلومات صحفية، اليوم السبت، إنَّ رئيس الجمهورية ، بعثَ برسالة إلى الرئيس الأميركي عبر .



وذكرت المعلومات أنَّ نقل الرسالة إلى خلال لقائهما في دافوس، موضحة أنَّ عون أبلغ الجانب المصري بما يريد إيصاله إلى ترامب، فحمّل موفداً مصرياً رسالة تتعلق بمستقبل الوضع في الجنوب، الأمر الذي تم إيصاله إلى ترامب.





وبحسب المعلومات، فإنَّ الجانب المصري عاد برد، وهذا ما أبلغهُ عون لرئيس مجلس النواب في لقائهما، الجمعة.