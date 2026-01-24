"متقاعدو الثانوي": سنشارك في تجمع روابط القطاع العام الثلاثاء

أعلنت في التعليم الثانوي، في بيان، المشاركة في التجمّع الذي قرّرته "روابط القطاع العام" في ساحة ، عند الساعة 11 من قبل ظهر الثلاثاء في 27/1/2026، ومن ثم الإنطلاق بمظاهرة إلى مدخل مجلس النواب.

وذكرت الرابطة أن مشروع الموازنة الذي سيناقشه مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، يخلو من الإقرار بأي من الحقوق التي وُعد بها الأساتذة المتقاعدون لاسيما رفع قيمة الرواتب والمعاشات، وأضافت: "لأن تحرّكاتنا هي تعبير مشروع للمطالبة بحقوقنا وحقوق عائلاتنا، لذلك قرّرنا المشاركة الفاعلة في التجمّع الذي قرّرته روابط القطاع العام في ساحة بشارة ، وندعو الجميع إلى المشاركة الكثيفة في هذا التحرك".