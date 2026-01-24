ميشال ضاهر يرفع الصوت: لإدراج تمويل طريق ضهر البيدر في الموازنة

كتب النائب عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً: "انطلاقاً من موقفي الثابت والرافض رفضًا قاطعًا لأي مساومة على حساب سلامة أهالي ، وتمسكًا بالمعادلة الواضحة التي أطلقتها سابقًا: إما إدراج التمويل لطريق واستكمال الأوتوستراد العربي في الموازنة، أو لن أصوّت لاقرار الموازنة".

وأكمل: "بما أن السلطة المعنية لم تُظهر حتى اللحظة أي إرادة جدية لمعالجة هذا الملف، فإنني أعلن صراحة عدم التصويت لصالح مشروع الموازنة".