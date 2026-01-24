تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
ميشال ضاهر يرفع الصوت: لإدراج تمويل طريق ضهر البيدر في الموازنة
Lebanon 24
24-01-2026
|
14:44
photos
كتب النائب
ميشال ضاهر
عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً: "انطلاقاً من موقفي الثابت والرافض رفضًا قاطعًا لأي مساومة على حساب سلامة أهالي
البقاع
، وتمسكًا بالمعادلة الواضحة التي أطلقتها سابقًا: إما إدراج التمويل لطريق
ضهر البيدر
واستكمال الأوتوستراد العربي في الموازنة، أو لن أصوّت لاقرار الموازنة".
وأكمل: "بما أن السلطة المعنية لم تُظهر حتى اللحظة أي إرادة جدية لمعالجة هذا الملف، فإنني أعلن صراحة عدم التصويت لصالح مشروع الموازنة".
وختم قائلاً: "لتتحمّل الجهات المعنية كامل المسؤولية السياسية والشعبية عن أي تداعيات ناتجة عن استمرار الإهمال والتقاعس".
