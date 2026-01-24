تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-01-2026 | 15:32
عاصفة جديدة ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها اليونان
عاصفة جديدة ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها اليونان photos 0
قال رئيس فرع مصلحة الأرصاد الجويّة في مطار بيروت وسام أبو خشفة لـ"لبنان24" إن "الطقس في لبنان مُستقر وسيتحول إلى دافئ نسبياً يوم الإثنين حتى فجر الأربعاء، حيث ستضرب لبنان عاصفة شتوية".
 
 
وذكر أبو خشفة أن "لبنان سيتأثر بمُنخفض جوي جديد مصدره اليونان، على أن يحمل معه أمطاراً وثلوجاً على المرتفعات".


كذلك، أشار أبو خشفة إلى أن المنخفض سيستمرّ ليوم الخميس ثم ينحسر، لتنشأ موجة صقيعٍ تستمرُّ لغاية يوم الجمعة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

