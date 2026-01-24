"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"

قال مصلحة الأرصاد الجويّة في وسام لـ" " إن "الطقس في مُستقر وسيتحول إلى دافئ نسبياً يوم الإثنين حتى فجر الأربعاء، حيث ستضرب لبنان عاصفة شتوية".



وذكر أبو خشفة أن "لبنان سيتأثر بمُنخفض جوي جديد مصدره ، على أن يحمل معه أمطاراً وثلوجاً على المرتفعات".





كذلك، أشار أبو خشفة إلى أن المنخفض سيستمرّ ليوم الخميس ثم ينحسر، لتنشأ موجة صقيعٍ تستمرُّ لغاية يوم الجمعة.