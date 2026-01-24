عن حادثة مبنى طرابلس.. تعليق من إيهاب مطر

كتب النائب عبر منصة "اكس": "في يومٍ واحد، وفي المنطقة نفسها، وقعت فاجعتان كشفتا حجم الإهمال المُتراكم تجاه مدينة وسكّانها: رجل مسن فارق الحياة في سجن القبّة نتيجة إهمال وضعه الصحي، وعائلة فقدت كل أمل وسُكنت في مبنى آيل للسقوط لعدم وجود سند لها، فسقط المبنى على رؤوس أفرادها، فخرجت فعلًا من المبنى إمّا بإصابة أو بوفاة".







وأضاف: "المأساة تكرّرت بيْن هاتيْن الحادثتين بتفاصيل مختلفة، لكن الحقيقة تبقى واحدة لا تتغيّر: لم يكن موت هؤلاء مجرد قدر أو نصيب، بل هو مسؤولية تسقط معها جميع محاولات التبرير أو التوضيح. وما نخشاه اليوم هو تكرار هذه الفاجعة من جديد، لا سيمّا بعد تقارير إعلامية تُؤكّد أنّ مبانٍٍ في ضهر المغر والتبانة تواجه الخطر ذاته، ونخشى من مواجهتها المصير نفسه والقدر الموجع ذاته! لا يُمكن تجاوز هذه دون محاسبة المسؤولين عن وصول المدينة إلى هذا الحدّ من الهشاشة، ولا بدّ من تفعيل المحاسبة والمساءلة فعلًا ضدّ كلّ من يثبت تورّطه في هذا الأمر، سواء من داخل طرابلس أو خارجها. فالمدينة لم تنهر في ليلة وضحاها، بل تدهورت أوضاعها نتيجة لتجاهل بات مرفوضًا ومستنكرًا".

