خلف: لخطة وطنية طارئة تعالج أوضاع المباني الآيلة للسقوط

كتب النائب على حسابه عبر منصة "آكس": "نتابع ببالغ الألم فاجعة انهيار المبنى التي هزّت ضمير الوطن، فيما لا تزال عائلة كاملة عالقة تحت الأنقاض في سباقٍ قاسٍ مع الزمن لإنقاذ الأرواح".

وأضاف: "ما يجري ليس حادثًا عابرًا، بل نتيجة إهمالٍ متراكم طال أمده حتى تحوّل إلى خطرٍ يومي يهدّد حياة الناس. إننا نطالب بتسخير كل الإمكانات التقنية والبشرية فورًا لإنقاذ العالقين، من دون أي اعتبار للكلفة، وبوضع خطة وطنية طارئة وشاملة لمعالجة أوضاع المباني الآيلة للسقوط، منعًا لتكرار هذه الكارثة".







وأكمل: "أرواح المواطنين ليست أرقامًا في تقارير، وكرامتهم ليست بندًا مؤجّلاً على جدول الإهمال، ولن نقبل أن يتحوّل التقصير إلى قدر، ولا أن يُطوى هذا الملف كما طُويت ملفات سابقة. السلامة العامة والوقاية مسؤوليتنا اليوم، قبل أن ندفع غدًا ثمن المزيد من الأرواح".





وختم: "تحية تقدير وامتنان إلى عناصر الدفاع المدني، وإلى مديره العام ، وإلى جمعيات الإغاثة، والصليب الأحمر اللبناني، والجيش اللبناني، والقوى الأمنية، والجهات والكوادر البلدية التي تبذل جهودًا مضنية في موقع المأساة".