تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

آخر تحذير يخصّ لبنان.. إنذارٌ في تقرير عن "فلول الأسد"!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-01-2026 | 16:47
A-
A+
آخر تحذير يخصّ لبنان.. إنذارٌ في تقرير عن فلول الأسد!
آخر تحذير يخصّ لبنان.. إنذارٌ في تقرير عن فلول الأسد! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "arabnews" تقريراً جديداً تحدث فيه عن مسألة نزع سلاح "حزب الله" في لبنان، متطرقاً إلى لغة التصعيد التي اعتمدها الحزب لإبداء رفضه إلقاء سلاحه.

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إن "الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وجه تحذيراً مؤخراً قائلاً (طويلة على رقبتكم أن نتجرد من سلاحنا حتى يقتلونا ويقتلوا شعبنا)"، وأضاف: "هذا التحذير الموجه للشخصيات السياسية اللبنانية وغيرهم ممن يدعون حزب الله إلى التخلي عن سلاحه، يوضح ما يمكن توقعه. ومع ذلك، ليس الأمر المثير للاهتمام هو تصريحات قاسم، التي كانت متوقعة، بل الردود القوية عليها من مختلف الأطياف السياسية والإعلامية اللبنانية. فمن الإدانات الصريحة إلى السخرية، يجب على قاسم أن يدرك الآن أن الأيام التي كان بإمكان أمين عام حزب الله فيها أن يوجه أصابع الاتهام للتحذير والتهديد وبث الخوف وإسكات الأصوات قد ولّت".

وتابع: "بعد سنوات طويلة من الانتهاكات، أصبح لبنان الآن قادراً على الوقوف في وجه الوكيل الإيراني، لكن يجب علينا أيضاً أن نأخذ تصريحات قاسم على محمل الجد، مثل قوله إنه (في حال جُرّدت الجماعة من أسلحتها، فسيكون ذلك بمثابة عبء ثقيل على الآخرين)، ما يعني أن أولئك الذين يتبعون مثل هذه السياسة سيتحملون العبء الثقيل ومسؤولية العواقب، وهي حكم بالإعدام وحرب. أيضاً ضمن هذه التهديدات، هناك عناصر أخرى يجب أخذها في الاعتبار أيضاً، وهي فلول نظام الأسد في لبنان".

ويُكمل التقرير: "لقد سلطت تقارير إعلامية حديثة الضوء على وجود عناصر من نظام الأسد السابق في لبنان، وخاصة بالقرب من الحدود مع سوريا، وتشمل هذه البقايا قادة عسكريين سابقين وعناصر أمنية، الأمر الذي يثير قلق كل من لبنان وسوريا. ورغم نفي الحكومة اللبنانية رسمياً وجود عناصر رفيعة المستوى من النظام السابق داخل البلاد، فقد تم التأكيد على أن هذه الجماعات تعمل ضمن شبكات صغيرة، مما يزيد من حدة التهديد. أيضاً، من الواضح أن هذه البقايا قد تنسق مع حزب الله وتبدأ أعمال عنف وزعزعة استقرار، وقد يكون هذا أيضاً جزءاً من تهديد قاسم للبنان، في وقت يعاني فيه البلد أصلاً من وضع أمني هش".

ورأى التقرير أنَّ "المخاطر المحتملة التي تشكلها فلول نظام الأسد المتحالفة مع حزب الله تتجاوز القضايا الأمنية المحلية، فهي تهدد الدولة اللبنانية بأكملها والشخصيات المطالبة باعتقالهم واستسلام حزب الله وتسليم ترسانته"، وأضاف: "لهذا السبب، يتعين على الحكومة، التي نفذت بعض الاعتقالات على الحدود، التعامل مع هذا الوجود المستمر".

واستكمل: "لا يقتصر الأمر على إمكانية إشعال صراعات سياسية داخلية فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى تقويض قدرة الدولة اللبنانية على الحفاظ على سيطرتها على أراضيها وزيادة التوترات مع القيادة الجديدة في سوريا. من السهل أن نرى كيف يمكن لأجندات فلول نظام الأسد وحزب الله الضعيف أن تتلاقى لتهديد لبنان والاستقرار الإقليمي الهش بمجرد زعزعة استقرار الحدود اللبنانية السورية، أو ما هو أسوأ من ذلك، من خلال هجمات مُستهدفة. وفي الواقع، لدى كلا المجموعتين نفس الهدف في سوريا ولبنان، وهو ما يتعارض مع أي جهود لتعزيز سلطة الدولة".

وأضاف: "كعادته، يُوجّه قاسم تهديداته لمن يجرؤ على المطالبة بنزع سلاح حزب الله، مُصوّراً إياهم كخونةٍ مُتحالفين مع أجنداتٍ إسرائيلية - أميركية ويُعرّضون البلاد للخطر. هذه كلها أكاذيب يرفضها اللبنانيون اليوم، إذ يتطلع الجميع إلى دولةٍ ذات سيادةٍ حقيقيةٍ تتولى زمام الأمور. مع ذلك، حتى لو أُضعف حزب الله، فلا ينبغي الاستهانة بقدرته على العنف. يجب أخذ هذا في الاعتبار في ضوء الاحتجاجات الجارية في إيران، حيث أعرب قاسم عن دعمه القوي للقيادة الإيرانية. وكما فعل مع نزع سلاح حزب الله، صوّر الأمين العام الاحتجاجات الشعبية على أنها مدفوعةٌ من قِبل الولايات المتحدة وإسرائيل في محاولةٍ لتقويض النظام".

وتابع: "رغم تراجع قبضة حزب الله على الأصوات المعارضة نتيجةً لهجماتٍ متفرقة، من تفجير أجهزة البيجر إلى الضربات العسكرية الموجهة، إلا أن الجماعة لا تزال قادرة على القيام بأعمالٍ متطرفة. لذا، لا ينبغي للحكومة والجيش اللبنانيين، بل لا يمكنهما، تأخير تحركاتهما لعزل وقطع كل عمليات الجماعات غير الحكومية الأخرى".

وذكر التقرير أن "فلول نظام الأسد ما زالت الأكثر خطورة وهي تنشطُ قرب الحدود اللبنانية، ويشمل ذلك شخصيات مثل اللواء سهيل الحسن والعميد غياث دلة، اللذين يُعتقد أنهما ينسقان شبكات من الضباط والمقاتلين السابقين للحفاظ على نفوذهما وربما زعزعة استقرار المنطقة".

وأضاف: "بالنسبة لكلا الطرفين، تُعدّ الأنشطة غير القانونية مصدراً مهما لتمويل عملياتهما. لذا، يجب على لبنان إعطاء الأولوية لمواجهة أنشطة حزب الله وبقايا نظام الأسد غير القانونية. إن تحقيق ذلك سيمثل خطوة مهمة نحو استعادة سلطة الدولة الحصرية على الأسلحة والحدود والأمن. وفي الواقع، تُشكل هذه الأنشطة تحدياً كبيراً لسلطة الدولة وللعلاقات الثنائية الإيجابية مع سوريا، وهو عنصر أساسي لتحقيق السيادة الكاملة".

وشدّد التقرير على "وجوب استهداف كل العمليات العابرة للحدود، وتهريب الأسلحة والبضائع، وغسل الأموال، والتنسيق مع الشبكات الإجرامية بشكل حاسم"، قائلاً إنَّ "تفكيك هذه الهياكل الموازية أمرٌ ضروري لحرمان هذه الجماعات من قدرتها على استهداف لبنان وشعبه، ولا مجال لإضاعة الوقت".

وختم: "لا يمكن تجاهل احتمال وجود تواطؤ بين فلول نظام الأسد وحزب الله، ويجب التصدي له. ومع تزايد التهديدات من حزب الله، تتزايد مخاطر حدوث عمل منسق".
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
سلام: لا رؤوس كبيرة من فلول نظام الأسد في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام السوري للعربية إنكليزي: فلول الأسد تحاول زعزعة أمن سوريا
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator" يُحذر: استعدوا لـ"اللا سلم" في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية السوري يحذر "فلول النظام البائد" وعصاباته من الاستمرار في "نهج العبث ونشر الفوضى والقتل والتخريب"
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الأمين العام

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

المعارضة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-01-25
Lebanon24
05:24 | 2026-01-25
Lebanon24
05:24 | 2026-01-25
Lebanon24
05:11 | 2026-01-25
Lebanon24
05:00 | 2026-01-25
Lebanon24
04:51 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24