تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-3
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
هجوم أميركي على "اليونيفيل" وكيمياء مفقودة مع فرنسا
Lebanon 24
24-01-2026
|
23:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "الشرق الاوسط":
كشف مصدر مقرب من سفراء "الخماسية" عن أن دبلوماسياً أميركياً -فضّل عدم ذكر اسمه- شنّ هجوماً غير مسبوق على "اليونيفيل"، متهماً بعض الوحدات العاملة فيها بأنها تتقاضى رِشا من "
حزب الله
" الذي استطاع التعايش معها واستيعابها، وتحديداً تلك المنتمية إلى دول ليست مؤثرة، وأن
واشنطن
كانت على حق عندما قررت خفض مساهمتها المالية التي تُعدّ الأعلى في الموازنة السنوية للأمم المتحدة، وضغطت لإنهاء خدمات "اليونيفيل" مع حلول عام 2027.
ونقل المصدر عن الدبلوماسي قوله، إن "اليونيفيل" -حتى إذا كانت المهمة التي رسمها لها
مجلس الأمن الدولي
لا تقع تحت البند السابع- فهي في المقابل تتحمل مسؤولية حيال تغاضيها عن الحزب الذي استطاع تحويل جنوب الليطاني إلى منطقة عسكرية تخضع لسيطرته، وأقام فيها بنيته العسكرية وكل ما يتعلق بها من إنشاءات فوق الأرض وتحتها، في إشارة إلى الأنفاق التي شقها الحزب ومخازن السلاح لتخزين الصواريخ الدقيقة والمسيّرات، من دون أن تُعلم قيادتها
مجلس الأمن
بدقة الوضع في الجنوب، ليكون في وسعه إدراجها، ولو من باب التحذير، لدى بحثه في التمديد لقوات الطوارئ.
كما نُقل عنه هجومه على
فرنسا
وانتقاده الزيارات المتعددة لمبعوث
الرئيس الفرنسي
إلى
لبنان
،
جان إيف لودريان
، التي يتوخى منها تثبيت الحضور الفرنسي أساساً في المعادلة السياسية، بأن لا فاعلية، من وجهة نظره، لدور
باريس
على هذا الصعيد.
ولاحظ المصدر نفسه، أن الدبلوماسي بتوجيهه انتقادات شديدة اللهجة إلى فرنسا يوحي بأن الكيمياء السياسية تكاد تكون مفقودة بين باريس وواشنطن، وبالأخص على المستوى الرئاسي، مشدداً على ضرورة إيجاد صيغة بديلة لـ"اليونيفيل" تشارك فيها دول ذات فاعلية، لأن لا مبرر للحضور الفضفاض لدول صغيرة في عداد وحداتها العاملة في جنوب الليطاني.
حتى إنه توصل إلى استنتاج في قراءته لمواقف الدبلوماسي المتشددة حيال فرنسا و"اليونيفيل"، بأن إصرار رئيس "الميكانيزم" الجنرال الأميركي على حصر اجتماعَيْها الأخيرين في العسكريين، يكمن في قطع الطريق على مشاركة لودريان فيها، متذرعاً بعدم حضور الموفدة الأميركية
مورغان أورتاغوس
إلى
بيروت
لتترأس الوفد الأميركي، بالإضافة إلى أنه توقف أمام تلويح الدبلوماسي برفع مستوى التمثيل. وقال إن لبنان استجاب لطلب واشنطن بإشراك مدني في وفده إلى الناقورة، وسمّى السفير السابق المحامي سيمون كرم، لكنه لا يفهم الدوافع الأميركية لرفع مستوى التمثيل، وما إذا كانت تخفي استدراجه للدخول في مفاوضات مباشرة مع
إسرائيل
للتوصل إلى اتفاق مغاير للذي ترعاه باريس وواشنطن.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فرنسا مستعدة للتعاون مع لبنان بشأن "اليونيفيل"
Lebanon 24
فرنسا مستعدة للتعاون مع لبنان بشأن "اليونيفيل"
25/01/2026 12:34:02
25/01/2026 12:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"اليونيفيل" تؤكد: الشراكة مع الجيش اللبناني أساس الاستقرار في الجنوب
Lebanon 24
"اليونيفيل" تؤكد: الشراكة مع الجيش اللبناني أساس الاستقرار في الجنوب
25/01/2026 12:34:02
25/01/2026 12:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"اليونيفيل": شراكة قوية تجمعنا مع الجيش
Lebanon 24
"اليونيفيل": شراكة قوية تجمعنا مع الجيش
25/01/2026 12:34:02
25/01/2026 12:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعثة من مجلس الأمن في لبنان للقاء الرؤساء والتجول جنوباً والاجتماع مع "اليونيفيل"
Lebanon 24
بعثة من مجلس الأمن في لبنان للقاء الرؤساء والتجول جنوباً والاجتماع مع "اليونيفيل"
25/01/2026 12:34:02
25/01/2026 12:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي
مورغان أورتاغوس
جان إيف لودريان
الرئيس الفرنسي
مجلس الأمن
حزب الله
دبلوماسي
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لن نترككم".. رسالة من قاسم إلى الأسرى وعائلاتهم
Lebanon 24
"لن نترككم".. رسالة من قاسم إلى الأسرى وعائلاتهم
05:30 | 2026-01-25
25/01/2026 05:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري: قضية "أبو عمر" كشفت هشاشة السياسة اللبنانية ودرس للمتورطين
Lebanon 24
البزري: قضية "أبو عمر" كشفت هشاشة السياسة اللبنانية ودرس للمتورطين
05:24 | 2026-01-25
25/01/2026 05:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة: المال والسلطة لا يمنحان سلام النفس ولا خلاص الإنسان
Lebanon 24
عودة: المال والسلطة لا يمنحان سلام النفس ولا خلاص الإنسان
05:24 | 2026-01-25
25/01/2026 05:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابة خطيرة في قبضة الأمن… وتوقيف مطلوب بإطلاق نار وخطف
Lebanon 24
عصابة خطيرة في قبضة الأمن… وتوقيف مطلوب بإطلاق نار وخطف
05:11 | 2026-01-25
25/01/2026 05:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
05:00 | 2026-01-25
25/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
Lebanon 24
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
14:31 | 2026-01-24
24/01/2026 02:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
16:32 | 2026-01-24
24/01/2026 04:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
10:19 | 2026-01-24
24/01/2026 10:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها 5000 دولار.. قريباً في شوارع بيروت "تاكسي" ذكي بمواصفات عالمية (صور)
Lebanon 24
سعرها 5000 دولار.. قريباً في شوارع بيروت "تاكسي" ذكي بمواصفات عالمية (صور)
09:30 | 2026-01-24
24/01/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
15:32 | 2026-01-24
24/01/2026 03:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:30 | 2026-01-25
"لن نترككم".. رسالة من قاسم إلى الأسرى وعائلاتهم
05:24 | 2026-01-25
البزري: قضية "أبو عمر" كشفت هشاشة السياسة اللبنانية ودرس للمتورطين
05:24 | 2026-01-25
عودة: المال والسلطة لا يمنحان سلام النفس ولا خلاص الإنسان
05:11 | 2026-01-25
عصابة خطيرة في قبضة الأمن… وتوقيف مطلوب بإطلاق نار وخطف
05:00 | 2026-01-25
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
04:51 | 2026-01-25
الراعي: فلنصلِّ أن تعود الكلمة إلى مركز حياتنا وبيوتنا وقراراتنا وضمائرنا
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
25/01/2026 12:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
25/01/2026 12:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
25/01/2026 12:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24