خلاف على فاتورة غداء في مطعم في صور يثير سجالاً حاداً

أثار خلاف على تسديد فاتورة غداء في مطعم "أوغاريت" في مدينة صور سجالاً عبر ، بعد تداول روايتين متناقضتين حول ما جرى خلال لقاء جمع النائبة ومرشّحاً سابقاً عن دائرة صور.



وبحسب رواية أولى نُشرت عبر مواقع التواصل، فإن النائبة قعقور غادرت المطعم أولاً، قبل أن تقدّم الفاتورة إلى المرشّح السابق، الذي دفع نصف قيمتها وامتنع عن تسديد المبلغ كاملاً، ما دفع صاحب المطعم إلى رفع دعوى قضائية بحقه.





في المقابل، نفى المرشّح النيابي السابق هذه الرواية، مؤكّداً أنّه لم يكن صاحب الدعوة ولا الجهة التي طلبت الطعام. وأوضح أنّ الطلب بدأ بمقبلات، قبل أن تُحضَر لاحقاً أطباق إضافية بكميات كبيرة، ليتبيّن بعد ذلك تسجيل فاتورة بقيمة 600 دولار.





وأشار إلى أنّ صاحب الدعوة أبدى استعداده لتسديد الفاتورة كاملة، إلا أنّ إدارة المطعم أصرت على حسم بنسبة 50% بسبب سوء التفاهم. وأضاف أنّ صاحب المطعم عاد بعد ساعات واتصل بـ حلاوي وطالبه بدفع مبلغ 300 دولار، رغم علمه، بحسب قوله، بأن حلاوي ليس صاحب الدعوة، قبل أن يتعرّض للتهديد بالتشهير وبرفع دعوى قضائية.





وختم المرشّح السابق حلاوي بالإعلان عن عزمه اللجوء إلى ، مؤكداً أنّ القضية لا تتعلق بالقيمة المالية بقدر ما تتصل بسلوك اعتبره مسيئاً، ومشيراً إلى وجود كاميرات مراقبة داخل المطعم وثّقت ما حصل.