19
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-3
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
لبنان
خلاف على فاتورة غداء في مطعم في صور يثير سجالاً حاداً
Lebanon 24
25-01-2026
|
00:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار خلاف على تسديد فاتورة غداء في مطعم "أوغاريت" في مدينة صور سجالاً عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، بعد تداول روايتين متناقضتين حول ما جرى خلال لقاء جمع النائبة
حليمة قعقور
ومرشّحاً سابقاً عن دائرة صور.
وبحسب رواية أولى نُشرت عبر مواقع التواصل، فإن النائبة قعقور غادرت المطعم أولاً، قبل أن تقدّم الفاتورة إلى المرشّح السابق، الذي دفع نصف قيمتها وامتنع عن تسديد المبلغ كاملاً، ما دفع صاحب المطعم إلى رفع دعوى قضائية بحقه.
في المقابل، نفى المرشّح النيابي السابق
حاتم حلاوي
هذه الرواية، مؤكّداً أنّه لم يكن صاحب الدعوة ولا الجهة التي طلبت الطعام. وأوضح أنّ الطلب بدأ بمقبلات، قبل أن تُحضَر لاحقاً أطباق إضافية بكميات كبيرة، ليتبيّن بعد ذلك تسجيل فاتورة بقيمة 600 دولار.
وأشار
حلاوي
إلى أنّ صاحب الدعوة أبدى استعداده لتسديد الفاتورة كاملة، إلا أنّ إدارة المطعم أصرت على حسم بنسبة 50% بسبب سوء التفاهم. وأضاف أنّ صاحب المطعم عاد بعد ساعات واتصل بـ حلاوي وطالبه بدفع مبلغ 300 دولار، رغم علمه، بحسب قوله، بأن حلاوي ليس صاحب الدعوة، قبل أن يتعرّض للتهديد بالتشهير وبرفع دعوى قضائية.
وختم المرشّح السابق حلاوي بالإعلان عن عزمه اللجوء إلى
القضاء
، مؤكداً أنّ القضية لا تتعلق بالقيمة المالية بقدر ما تتصل بسلوك اعتبره مسيئاً، ومشيراً إلى وجود كاميرات مراقبة داخل المطعم وثّقت ما حصل.
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
25/01/2026 12:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
25/01/2026 12:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
25/01/2026 12:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
