أولوية "الحزب" للأوفياء

تفيد معلومات سياسية بأن هناك توجهاً واضحاً لدى " " لإعادة ترتيب تحالفاته الداخلية في المرحلة المقبلة، على قاعدة مكافأة التي لم تتخلَّ عنه خلال المرحلة الماضية.



وبحسب هذه المعطيات، يسعى "الحزب" إلى إعطاء أولوية في التنسيق والدعم للقوى التي التزمت إلى جانبه في الاستحقاقات السياسية والأمنية، وامتنعت عن اتخاذ مواقف اعتبرها "الحزب" تخلّياً أو مزايدة عليه.



هذا التوجه لا يعني بالضرورة فكّ التحالفات القائمة، لكنه يعكس رغبة في ترجيح كفّة الشركاء "الموثوق بهم" عند اتخاذ القرارات أو خوض الاستحقاقات المقبلة، في ظل مشهد داخلي متقلب وحسابات دقيقة.