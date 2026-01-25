تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
"التيار" سيبتعد قدر الإمكان
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
25-01-2026
|
01:45
أشار مصدر نيابي مقرّب من "
التيار الوطني الحر
" إلى أنّ التوجّه الراجح اليوم داخل "
التيار
" هو الابتعاد قدر الإمكان عن فكرة التحالف مع "
حزب الله
"، والاكتفاء بالحواصل
الانتخابية
التي يستطيع التيار تأمينها منفردًا، أو من خلال تحالفات مع
شخصيات مسيحية
وسنّية ودرزية.
ولفت المصدر إلى أنّ رسائل سياسية وصلت إلى قيادة "التيار" من هذه الشخصيات والقوى، تؤكد استعدادها للتحالف معه شرط ألّا يكون ملتزماً بتحالف مع "حزب الله" على مساحة الوطن.
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
التيار الوطني
شخصيات مسيحية
الانتخابية
حزب الله
مسيحية
التيار
مسيحي
