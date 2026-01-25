تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"التيار" سيبتعد قدر الإمكان

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-01-2026 | 01:45
A-
A+
التيار سيبتعد قدر الإمكان
التيار سيبتعد قدر الإمكان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشار مصدر نيابي مقرّب من "التيار الوطني الحر" إلى أنّ التوجّه الراجح اليوم داخل "التيار" هو الابتعاد قدر الإمكان عن فكرة التحالف مع "حزب الله"، والاكتفاء بالحواصل الانتخابية التي يستطيع التيار تأمينها منفردًا، أو من خلال تحالفات مع شخصيات مسيحية وسنّية ودرزية.
 

ولفت المصدر إلى أنّ رسائل سياسية وصلت إلى قيادة "التيار" من هذه الشخصيات والقوى، تؤكد استعدادها للتحالف معه شرط ألّا يكون ملتزماً بتحالف مع "حزب الله" على مساحة الوطن.

Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"التيار" ردّاً على الشائعات عن عون: "شغلوا دماغكن"
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"ليست نهاية الطريق"..."التيار" يترقب خسارة بعض المقاعد
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"الثنائي" متفاهم على الحصص والتحالفات وهاجس" التيار" الحفاظ على عدد النواب
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يبتعد عن "حليفه"
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

التيار الوطني

شخصيات مسيحية

الانتخابية

حزب الله

مسيحية

التيار

مسيحي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-01-25
Lebanon24
05:24 | 2026-01-25
Lebanon24
05:24 | 2026-01-25
Lebanon24
05:11 | 2026-01-25
Lebanon24
05:00 | 2026-01-25
Lebanon24
04:51 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24