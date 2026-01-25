"التيار" سيبتعد قدر الإمكان

أشار مصدر نيابي مقرّب من " " إلى أنّ التوجّه الراجح اليوم داخل " " هو الابتعاد قدر الإمكان عن فكرة التحالف مع " "، والاكتفاء بالحواصل التي يستطيع التيار تأمينها منفردًا، أو من خلال تحالفات مع وسنّية ودرزية.



ولفت المصدر إلى أنّ رسائل سياسية وصلت إلى قيادة "التيار" من هذه الشخصيات والقوى، تؤكد استعدادها للتحالف معه شرط ألّا يكون ملتزماً بتحالف مع "حزب الله" على مساحة الوطن.





