مستشار يحرج ضيوف مرجع كبير

يشكو نواب ورؤساء أحزاب يزورون مرجعاً كبيراً من حضور أحد المستشارين المدنيين الاجتماع من دون إعلامهم مسبقاً بوجوده، ما يجعلهم في إحراج وإرباك لاسيما وأنهم يرغبون بطرح مواضيع دقيقة أمام المرجع نفسه يخشون من نقلها إلى جهات أخرى.

