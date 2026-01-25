لا أحد يجرؤ على فتح الملف

قال مرجع بارز في جلسة مغلقة: "رغم أنّ معظم القوى والأحزاب داخلياً تميل إلى تأجيل الانتخابات وتعتبرها غير مريحة في هذا التوقيت، إلا أنّ أحداً لا يجرؤ على الجهر بهذا المطلب علناً، خوفًا من ردّة فعل الشارع ومن الضغوط الداخلية والخارجية، في ظل اعتبار الاستحقاق الانتخابي خطًا أحمر لا يمكن المسّ به".



وأضاف: "لكل هذه الاسباب فان ترجيح إجراء الانتخابات هو السائد حالياً، من دون استبعاد حصول مفاجأة ما قد تطيح بهذا الاستحقاق".