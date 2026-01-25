تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ريفي يستذكر الرائد وسام عيد: لن نستكين حتى نحقق العدالة

Lebanon 24
25-01-2026 | 02:25
ريفي يستذكر الرائد وسام عيد: لن نستكين حتى نحقق العدالة
ريفي يستذكر الرائد وسام عيد: لن نستكين حتى نحقق العدالة photos 0
في الذكرى الـ18 لاستشهاد الرائد وسام عيد، أصدر النائب أشرف ريفي بياناً قال فيه: "أقف اليوم، في ذكرى الشهادة، لأجدّد العهد لرفاق الدرب، الرائد وسام عيد والمعاون أسامة مرعب. لم تكونا مجرد أرقام، بل كنتما صندوقنا الأسود الذي فكّ شيفرة الإجرام وكشف القتلة بجرأة وشجاعة. من اغتالوكما يتهاوون ويسقطون".
 
 
وأضاف: "عهدي لكما أن نبقى على النهج صامدين، ولن نستكين حتى تتحقق العدالة لدماء شهداء الإستقلال التي سقَت أرضنا كرامةً وعنفواناً".
 
 
وفي سياق آخر، وجه ريفي نداء عاجلاً الى جميع المسؤولين المعنيّين في موضوع السجون في لبنان للإسراع بإيجاد حلٍ جذري وعملي للسجناء.


وقال في بيان: "سجينان توفّيا بظروفٍ مأسوية في سجن رومية، وهذا أمرٌ غير مقبول لا أخلاقياً ولا وطنياً. السجون تحوّلت من قنبلةٍ موقوتة إلى مسالخَ بشرية، في ظل الإهمال والإكتظاظ. فلتنتهِ هذه المأساة، ولتتحمّل الدولة مسؤولياتها كاملة قبل فوات الأوان. نأمل ونشجّع على إيجاد حلٍّ أخوي وعادل لسجناء الرأي السوريين في لبنان، ونعتقد بضرورة أن يترافق هذا الحل مع إيجاد حلٍّ إنساني ووطني للسجناء اللبنانيين وغير اللبنانيين".
