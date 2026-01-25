تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عن انهيار "مبنى طرابلس".. بيان من "الجماعة الاسلامية"

Lebanon 24
25-01-2026 | 02:29
أصدرت "الجماعة الإسلامية" في طرابلس والشمال بياناً، توقفت فيه عند كارثة انهيار مبنى سكني في مدينة طرابلس.
 
 
وفي بيانها، قالت الجماعة: "وقع ما كنّا نحذّر منه ونطلب معالجته بأقصى سرعة ممكنة، فلا الأجهزة المعنية انتبهت وعملت ، ولا حكومتنا استمعت، ولا الوزارة المختصة التفتت، حصل ما حصل، من دون أن يحرّك أحدهم ساكنًا.. هذه المدينة الصابرة المحتسبة المنسية، ليست موجودة على خارطة حكوماتنا، لا السابقة ولا الحالية، وكلّنا أمل أن تلحظها الحكومات اللاحقة".


وسألت: "هل يُعقل أنّ انهيار الأبنية في عاصمة الشمال، والصدمات المتلاحقة التي تتعرض لها المدينة بين الحين والآخر، لا تحرك ساكناً عند أحد من المسؤولين لا من قريب ولا من بعيد.. حتى سمعنا كلاماً يجعل النّاس تتحسر على حالها ومآلها، وتندب حظّها بشكل متواصل".



واعتبرت الجماعة أن ما يحصل لا يمكن معالجته لا من قبل بلدية ولا من قبل منظمات تطوّعية، "بل يجب على الدولة أن تضع كل إمكاناتها في طرابلس في القريب العاجل وإلا فعلى طرابلس وأبنيتها وساكنيها السلام".
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نفذنا عملية لاعتقال مشتبهين من تنظيم "الجماعة الإسلامية" في بيت جن بسوريا
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:36:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تصنيف الولايات المتّحدة الجماعة الإسلاميّة "منظمة إرهابية"... بيانٌ لـ"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:36:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجماعة الإسلامية" تنفي الأخبار المسيئة وتؤكد دعمها للشعب السوري
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:36:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري داخل "الجماعة الإسلامية"؟
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:36:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الاسلامي

الإسلام

الاسلام

إسلامي

طرابلس

الشمال

العاج

