تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

توقيف شخص بعد انهيار "مبنى طرابلس".. ما قصته؟

Lebanon 24
25-01-2026 | 03:09
A-
A+
توقيف شخص بعد انهيار مبنى طرابلس.. ما قصته؟
توقيف شخص بعد انهيار مبنى طرابلس.. ما قصته؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انتشرَ، ليل أمس السبت، خبر يفيد بتوقيف أحد الأشخاص وهو صاحب متجر، يقع أسفل المبنى المنهار في منطقة القبة شارع الجديد في طرابلس.

الخبر المتداول يقول إن التوقيف جاء على خلفية مزاعم تتعلق بنزع أعمدة داخل المحل، ما قيل إنه تسبّب بانهيار المبنى، فجر السبت.

وبعد المتابعة، تبيّن أنّ صاحب المحل موقوف على ذمّة التحقيق في سرايا طرابلس ولم تثبت حتى الآن أي إدانة بحقه في ما يتعلّق بنزع أعمدة المحل أو التسبّب بالانهيار، بانتظار نتائج التحقيقات الرسمية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد انهيار مبنى في طرابلس.. بيان للدفاع المدني
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
عن انهيار "مبنى طرابلس".. بيان من "الجماعة الاسلامية"
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح عن انهيار مبنى طرابلس: جريمة إهمال تستدعي تحركا عاجلا
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يتابع تطورات انهيار مبنى في طرابلس: لتكثيف أعمال الإغاثة لإنقاذ السكان
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24

منطقة القبة

شارع الجديد

القبة

بانت

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-01-25
Lebanon24
05:24 | 2026-01-25
Lebanon24
05:24 | 2026-01-25
Lebanon24
05:11 | 2026-01-25
Lebanon24
05:00 | 2026-01-25
Lebanon24
04:51 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24