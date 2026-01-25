توقيف شخص بعد انهيار "مبنى طرابلس".. ما قصته؟

انتشرَ، ليل أمس السبت، خبر يفيد بتوقيف أحد الأشخاص وهو صاحب متجر، يقع أسفل المبنى المنهار في في .



الخبر المتداول يقول إن التوقيف جاء على خلفية مزاعم تتعلق بنزع أعمدة داخل المحل، ما قيل إنه تسبّب بانهيار المبنى، فجر السبت.



وبعد المتابعة، تبيّن أنّ صاحب المحل موقوف على ذمّة التحقيق في سرايا طرابلس ولم تثبت حتى الآن أي إدانة بحقه في ما يتعلّق بنزع أعمدة المحل أو التسبّب بالانهيار، بانتظار نتائج التحقيقات الرسمية.

