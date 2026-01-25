تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. برق وأمطار وثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
25-01-2026
|
03:42
طقس مستقر يسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة حتى يوم الثلاثاء حيث تنخفض درجات الحرارة و يتحول الطقس الى متقلب وممطر تحت تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية .
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ترتفع درجات الحرارة خلال النهار لتقارب معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة.
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح مساء جنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.
الثلاثاء: غائم جزئياً مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وارتفاع بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح فتقارب سرعتها ٦٠كم/س ويرتفع معها موج البحر لحدود المترين ، يتحول الطقس ابتداءا
من بعد
الظهر الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة موحلة خاصة في المناطق الشمالية يرافقها برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق.
الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرقة تشتد احيانا اعتبارا من بعد الظهر مترافقة ببرق ورعد وبرياح ناشطة يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج فتلامس ١٥٠٠ متر وما فوق.
