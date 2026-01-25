تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الحريري عن وسام عيد: نتذكر اسمه ونهجه كمدرسة في الاخلاص والتفاني للوطن
Lebanon 24
25-01-2026
|
04:02
كتب
الرئيس سعد الحريري
على منصة "آكس"، لمناسبة الذكرى الـ18 لاغتيال الشهيد الرائد
وسام عيد
: "رحم الله الضابط المقدام
الشهيد وسام عيد
... نتذكر اسمه ونهجه كمدرسة في الاخلاص والتفاني للوطن".
