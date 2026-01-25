تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
إطلاق "تجربة نبيذ" لبنانية.. حدث برعاية وزارة الزراعة
Lebanon 24
25-01-2026
|
04:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
افتحت Annahar News Café، في حدث جمع بين الابتكار العلمي والرؤية الثقافية والصناعة الوطنية، أبوابها أمام تجربة لبنانية أعادت تعريف العلاقة بين الطبيعة والنبيذ، وبين البحر والصناعة الزراعية، حضرها
المدير العام
لوزارة الزراعة لويس
لحود
ممثّلًا
وزير الزراعة
نزار هاني، إلى جانب رئيسة مصلحة الصناعات الزراعية في
وزارة الزراعة
مريم عيد، ونائب رئيس
المعهد الوطني
للكرمة والنبيذ جو توما، فضلًا عن نخبة من أصحاب الخمّارات
اللبنانية
والعالمية وخبراء التذوّق، وشخصيات ثقافية وإعلامية وفكرية، وجمهور من المهتمين بالتجارب الرائدة والمشاريع المستقبلية.
الحدث، الذي وقّعته UMAMI ومؤسِّستها هبة سلّوم، الخبيرة في تصنيع النبيذ، شكّل تتويجًا لتجربة علمية – بيئية رائدة تمثّلت في مشروع IMMERSION، بحيث أُودِعت قناني نبيذ على عمق أربعين مترًا تحت سطح البحر، وبقيت لمدة سنة ونصف السنة في الأعماق البحرية، ضمن بيئة طبيعية معزولة عن الضوء والضجيج والتقلّبات المناخية، لتتعتّق وفق شروط استثنائية لا يمكن محاكاتها في أي بيئة صناعية تقليدية. وقد جرت عملية الإنزال والاسترجاع بإشراف احترافي دقيق من فريق Let's Dive Academy
lebanon
، بقيادة المؤسِّسَين
جورج
حداد وإيلي حداد، عبر عملية غوص تقني عالية الدقّة، جسّدت تكامل
العلم
مع المغامرة، والخبرة مع الابتكار، وفق أعلى معايير السلامة والدقة التقنية.
ويأتي هذا الحدث في سياق المسار الاستراتيجي الذي تقوده وزارة الزراعة اللبنانية منذ سنوات لتطوير قطاع النبيذ، يحيث عملت الوزارة بشكل منهجي على تنظيم القطاع، ورفع جودة الإنتاج، وتعزيز الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ (OIV) ومنتجي النبيذ في
لبنان
، ما أسهم في فرض النبيذ اللبناني في الأسواق المحلية والخارجية، وفتح أسواق جديدة، وزيادة حجم الصادرات، وتحويل النبيذ إلى سلسلة إنتاج متكاملة تشكّل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزّز صورة لبنان كبلد منتِج ذي هوية نوعية في الصناعات الزراعية–الغذائية.
وانعكس هذا المسار في مشاركة النبيذ اللبناني في المهرجانات الدولية، والمعارض العالمية، والفعاليات المتخصصة، ليصبح أحد الرموز الناشئة للمنتج اللبناني عالي الجودة في الأسواق الخارجية.
لبنان
إقتصاد
المعهد الوطني
وزارة الزراعة
المدير العام
وزير الزراعة
نائب رئيس
اللبنانية
المستقبل
lebanon
تابع
الأكثر قراءة
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
Lebanon 24
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
14:31 | 2026-01-24
24/01/2026 02:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
16:32 | 2026-01-24
24/01/2026 04:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
10:19 | 2026-01-24
24/01/2026 10:19:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها 5000 دولار.. قريباً في شوارع بيروت "تاكسي" ذكي بمواصفات عالمية (صور)
Lebanon 24
سعرها 5000 دولار.. قريباً في شوارع بيروت "تاكسي" ذكي بمواصفات عالمية (صور)
09:30 | 2026-01-24
24/01/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
15:32 | 2026-01-24
24/01/2026 03:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
