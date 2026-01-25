إطلاق "تجربة نبيذ" لبنانية.. حدث برعاية وزارة الزراعة

افتحت Annahar News Café، في حدث جمع بين الابتكار العلمي والرؤية الثقافية والصناعة الوطنية، أبوابها أمام تجربة لبنانية أعادت تعريف العلاقة بين الطبيعة والنبيذ، وبين البحر والصناعة الزراعية، حضرها لوزارة الزراعة لويس ممثّلًا نزار هاني، إلى جانب رئيسة مصلحة الصناعات الزراعية في مريم عيد، ونائب رئيس للكرمة والنبيذ جو توما، فضلًا عن نخبة من أصحاب الخمّارات والعالمية وخبراء التذوّق، وشخصيات ثقافية وإعلامية وفكرية، وجمهور من المهتمين بالتجارب الرائدة والمشاريع المستقبلية.







الحدث، الذي وقّعته UMAMI ومؤسِّستها هبة سلّوم، الخبيرة في تصنيع النبيذ، شكّل تتويجًا لتجربة علمية – بيئية رائدة تمثّلت في مشروع IMMERSION، بحيث أُودِعت قناني نبيذ على عمق أربعين مترًا تحت سطح البحر، وبقيت لمدة سنة ونصف السنة في الأعماق البحرية، ضمن بيئة طبيعية معزولة عن الضوء والضجيج والتقلّبات المناخية، لتتعتّق وفق شروط استثنائية لا يمكن محاكاتها في أي بيئة صناعية تقليدية. وقد جرت عملية الإنزال والاسترجاع بإشراف احترافي دقيق من فريق Let's Dive Academy ، بقيادة المؤسِّسَين حداد وإيلي حداد، عبر عملية غوص تقني عالية الدقّة، جسّدت تكامل مع المغامرة، والخبرة مع الابتكار، وفق أعلى معايير السلامة والدقة التقنية.







ويأتي هذا الحدث في سياق المسار الاستراتيجي الذي تقوده وزارة الزراعة اللبنانية منذ سنوات لتطوير قطاع النبيذ، يحيث عملت الوزارة بشكل منهجي على تنظيم القطاع، ورفع جودة الإنتاج، وتعزيز الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ (OIV) ومنتجي النبيذ في ، ما أسهم في فرض النبيذ اللبناني في الأسواق المحلية والخارجية، وفتح أسواق جديدة، وزيادة حجم الصادرات، وتحويل النبيذ إلى سلسلة إنتاج متكاملة تشكّل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزّز صورة لبنان كبلد منتِج ذي هوية نوعية في الصناعات الزراعية–الغذائية.







وانعكس هذا المسار في مشاركة النبيذ اللبناني في المهرجانات الدولية، والمعارض العالمية، والفعاليات المتخصصة، ليصبح أحد الرموز الناشئة للمنتج اللبناني عالي الجودة في الأسواق الخارجية.

