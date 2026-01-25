تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الحاج حسن: أدعو جمهورنا وأحبتنا إلى الابتعاد عن أي كلام لا يليق بنا كمقاومين
Lebanon 24
25-01-2026
|
04:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس "تكتل
بعلبك
الهرمل" النائب حسين الحاج حسن إنَّ "
لبنان
التزم بإتفاق 1701، بينما العدو
الإسرائيلي
لم يلتزم، ولا يريد أن يلتزم"، وأضاف: "العدو الإسرائيلي والأميركي يريدان من لبنان بأن يطبِّع ويستسلم وبدأ الحديث عن هذا المشروع منذ وقت سابق".
وخلال لقاء سياسي في بلدة بريتال، قال الحاج حسن: "ماذا أنجزتم من خطاب القسم والبيان الوزراي؟ ألا يوجد في خطاب القسم والبيان الوزراي تحرير الارض؟ ألا يوجد وقف العدوان؟ ما الذي انجزتموه لكي تتفاوضوا مع الأميريكي؟ أنتم تحققون طلبات الأميركي من دون أي تقديم، وبالمقابل هو لم يقدم لكم سوى التهديدات. إن السياسات القائمة لن توصل إلا إلى المزيد من التنازلات".
وقال: "نحن في لبنان قادرون على العمل على تعزيز
الوحدة الوطنية
، ولكن عندما يبرر بعض السياسيين، ومنهم
وزير الخارجية
، للعدو القصف والتدمير، فمن المؤكد بأن يصبح الموقف الوطني ضعيف، لأن المتحدث هو وزير خارجية لبنان، وهو الذي يفترض به أن يقوم بحملة في العالم لإدانة القتل وعرقلة
إعادة الإعمار
وعودة الأسرى ووقف العدوان".
وتابع: "نسأل
القضاء
ألم تر الناس الذين يدعون الى القتل سواء وزير الخارجية، أو الذين يدعون المتحدث باسم العدو الإسرائيلي إلى عدم الإنذار، ألم تسمع الذين يقومون بإهانة الكرامات والتطاول عليها؟ إن حرية إبداء الرأي مصانة بموجب
الدستور
، ومن يريد أن يقدم شكوى على إعلامي عليه أن يقدمها في محكمة المطبوعات. وأدعو جمهورنا وأحبتنا إلى الابتعاد عن أي كلام لا يليق بنا كمقاومين، فنحن نحترم الآخر ولو اختلفنا معه في الرأي".
وأردف: "البعض وصل إلى حد الإعلان بأن المشكلة مع
حزب الله
ليست في السلاح والمقاومة، بل في العقيدة. أقول لهم نحن أبناء الإمام علي والحسن والحسين وآل بيت النبي الأطهار حتى ظهور صاحب العصر والزمان، ولن نغير في عقيدتنا".
وشدد الحاج
حسن على
"ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفقًا للقانون النافذ"، وأضاف: "هناك في الخارج والداخل من يريد بأن ينقض على
المقاومة
من بوابة الإنتخابات، ولكن صناديق الاقتراع ستكون الرد الفصل".
