Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
لبنان

عصابة خطيرة في قبضة الأمن… وتوقيف مطلوب بإطلاق نار وخطف

Lebanon 24
25-01-2026 | 05:11
عصابة خطيرة في قبضة الأمن… وتوقيف مطلوب بإطلاق نار وخطف
عصابة خطيرة في قبضة الأمن… وتوقيف مطلوب بإطلاق نار وخطف photos 0
في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات وملاحقة المخلين بالأمن، نفّذت دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في منطقة الكسليك – كسروان، وأوقفت المواطن (م.م.) وشقيقه (ا.م.) والمواطن (ا.ص.) لتأليفهم عصابة تنشط في ترويج المخدرات، وضبطت في حوزتهم كمية منها. وبناءً على نتائج التحقيق مع الموقوفين الثلاثة، دهمت دورية من المديرية أحد المنازل في منطقة الدورة - المتن وأوقفت امرأة تعمل لمصلحة العصابة وتستخدم المنزل لتوضيب المخدرات وممارسة أعمال الدعارة.
كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في بلدة عزقي - الضنية المواطن (ر.ع.)، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم مختلفة منها: إطلاق النار، محاولة قتل، الاتجار بالأسلحة الحربية، الخطف، السرقة، تعاطي المخدرات وحيازة كمية منها.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
