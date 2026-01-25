البزري: قضية "أبو عمر" كشفت هشاشة السياسة اللبنانية ودرس للمتورطين

أكد النائب عبد الرحمن البزري أن يمر بمرحلة "التحدي والخطر" التي تستوجب الحفاظ على الوحدة الوطنية وضبط الإيقاع العام، مشيراً إلى أن التصعيد الأخير شمال الليطاني يهدف للضغط على لجرها نحو مزيد من التفاوض السياسي.



وأوضح البزري، في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، أن اجتماعات لجنة "الميكانيزم" قد تعود بمستوى تمثيل عسكري لا سياسي، بانتظار حسم لقرار تمثيلها، خاصة مع أنباء عن احتمال عدم عودة المندوبة . واعتبر أن المرحلة الثانية من خطة "حصر السلاح" ترتبط فعلياً بنتائج الزيارة المحورية لقائد الجيش، العماد رودولف هيكل، إلى العاصمة الأمريكية.



وعن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام ، وصفها البزري بالإيجابية، مؤكداً أنها تمهد لمؤتمر دعم الجيش المقرر في 5 آذار المقبل. وفي شأن متصل، رأى أن قضية "أبو عمر" كشفت "هشاشة التركيبة السياسية"، سواء كانت الشخصية حقيقية أم وهمية، معتبراً ما جرى درساً للمتورطين يستدعي إعادة الانتظام للعمل السياسي.



انتخابياً، أعرب البزري عن مخاوفه من "تأجيل تقني" للانتخابات النيابية، متسائلاً عن قانونية دعوة الهيئات الناخبة في ظل ثغرات تشريعية. وختم بالتعليق على انهيار مبنى ، واصفاً إياه بـ "الكارثة" الناتجة عن عقود من الإهمال، محذراً من وجود مئات المباني المهددة بالانهيار في ظل ضآلة الإمكانات الرسمية.





