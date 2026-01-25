آخر خبر.. هذا جديد المبنى المنهار في طرابلس

تستمر عمليات البحث والإنقاذ ، فيما لا يزال الاتصال مقطوعًا مع الشابة العالقة تحت أنقاض المبنى المنهار في منذ نحو 20 ساعة.



هذا وتتلقى الام وابنها البالغ 14 عاما يتلقيان العلاج في وحالتهما مستقرة.



وطالب اهالي المبنى المجاور للمبنى المنهار في ، البلدية بالحضور والكشف بعد رصد سقوط حجارة.



وفي ايضا طلبت شرطة بلدية طرابلس إخلاء أحد المباني، نتيجة ظهور تشققات وتصدعات خطيرة تهدد السلامة العامة. (الوكالة الوطنية)

