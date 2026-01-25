تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

آخر خبر.. هذا جديد المبنى المنهار في طرابلس

Lebanon 24
25-01-2026 | 05:39
آخر خبر.. هذا جديد المبنى المنهار في طرابلس
آخر خبر.. هذا جديد المبنى المنهار في طرابلس photos 0
تستمر عمليات البحث والإنقاذ ، فيما لا يزال الاتصال مقطوعًا مع الشابة العالقة تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس منذ نحو 20 ساعة.

هذا وتتلقى الام وابنها البالغ 14 عاما يتلقيان العلاج في مستشفى طرابلس الحكومي وحالتهما مستقرة.

وطالب اهالي المبنى المجاور للمبنى المنهار في القبة ، البلدية بالحضور والكشف بعد رصد  سقوط حجارة.

وفي التبانة ايضا طلبت شرطة بلدية طرابلس إخلاء أحد المباني، نتيجة ظهور تشققات وتصدعات خطيرة تهدد السلامة العامة. (الوكالة الوطنية)
