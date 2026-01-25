تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بعد قرار إلغاء "الدولرة".. اتحاد النقابات السياحية يحذر من "أرقام فلكية" تربك السياح

Lebanon 24
25-01-2026 | 06:01
بعد قرار إلغاء الدولرة.. اتحاد النقابات السياحية يحذر من أرقام فلكية تربك السياح
أبدى اتحاد النقابات السياحية اعتراضاُ صريحاً على تعميم وزارة السياحة الأخير الذي يقضي بإلغاء التسعير بالدولار والعودة إلى الليرة اللبنانية، محذراً من أن هذا القرار سيؤدي إلى "ضخامة أرقام" غير مفهومة في الفواتير، خاصة بالنسبة للسياح، دون أن يغير شيئاً في المضمون المالي.

وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن التعميم رقم (9) الذي سُمح بموجبه بالتسعير بالدولار عام 2022، كان "حلاً نموذجياً" أثبت جدواه في حماية الزبون والمؤسسة معاً خلال الأزمة المالية، مشيراً إلى أن القطاعات الاقتصادية الأخرى حذت حذو القطاع السياحي في هذا الإطار لضمان الشفافية.

وأشار البيان إلى أن الآلية الحالية تمنح الزبون حرية الدفع بالليرة أو الدولار مع إبراز السعرين بوضوح، معتبراً أن العودة للتسعير بالليرة فقط ستجعل المبالغ "فلكية" وغير قابلة للفهم بسبب تدهور قيمة العملة المحلية. ودعا الاتحاد الوزارة إلى العودة عن القرار أو تعليقه في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً استعداده للحوار للوصول إلى قرارات تخدم القطاع وتطلعات السياح والمواطنين.

مواضيع ذات صلة
اتحاد النقابات السياحية ثمّن تعميم وزيرة السياحة: قرار سيادي يحمي المواطن والقطاع
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد اتحاد نقابات الأفران التقى وزيرة "الشؤون" لبحث تنظيم اليد العاملة
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين" يرفض مراسيم "منقوصة" لمجالس العمل التحكيمية
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي يحذّر الاتحاد الأوروبي من فرض غرامات على منصة "إكس"
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
10:33 | 2026-01-25
Lebanon24
10:30 | 2026-01-25
Lebanon24
10:27 | 2026-01-25
Lebanon24
09:42 | 2026-01-25
Lebanon24
09:30 | 2026-01-25
Lebanon24
09:06 | 2026-01-25
