حادث جديد في الطيران الشراعي في جونيه.. هذا ما حصل

سقط منذ بعض الوقت ثلاثة أشخاص كانوا يمارسون هواية الطيران الشراعي في منطقة ، حيث عُثر على اثنين منهم بعد سقوطهما في حرج ، وبين أحد الأبنية داخل مدينة جونية.



ولا يزال مصير الشخص الثالث، وهو من الجنسية مجهولًا حتى الساعة، بعدما دفعته سرعة الرياح بعيدًا عن موقع السقوط، فيما تستمر عمليات البحث عنه من قبل عناصر والدفاع المدني.

(الوكالة الوطنية)