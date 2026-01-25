تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حادث جديد في الطيران الشراعي في جونيه.. هذا ما حصل

Lebanon 24
25-01-2026 | 06:14
A-
A+
حادث جديد في الطيران الشراعي في جونيه.. هذا ما حصل
حادث جديد في الطيران الشراعي في جونيه.. هذا ما حصل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سقط منذ بعض الوقت ثلاثة أشخاص كانوا يمارسون هواية الطيران الشراعي في منطقة جونية، حيث عُثر على اثنين منهم بعد سقوطهما في حرج حريصا، وبين أحد الأبنية داخل مدينة جونية.

ولا يزال مصير الشخص الثالث، وهو من الجنسية السورية مجهولًا حتى الساعة، بعدما دفعته سرعة الرياح بعيدًا عن موقع السقوط، فيما تستمر عمليات البحث عنه من قبل عناصر الصليب الأحمر والدفاع  المدني.
(الوكالة الوطنية)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد سقوط 3 أشخاص خلال ممارستهم رياضة الطيران الشراعيّ... بيانٌ للدفاع المدنيّ
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
اضطرابات في حركة الطيران.. هذا ما حصل أمس في مطار بيروت
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد "حادثة جونية".. هذا ما ستقوم به وزارة الشباب والرياضة يوم الإثنين
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: كنت على وشك تشكيل حكومة عندما حصل ما حصل اليوم تجاوزت هذا الموضوع وبت مقتنعا بأن ما حصل كان لخيري
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الصليب الأحمر

السورية

الصليب

جونيه

جونية

حريصا

سورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:33 | 2026-01-25
Lebanon24
10:30 | 2026-01-25
Lebanon24
10:27 | 2026-01-25
Lebanon24
09:42 | 2026-01-25
Lebanon24
09:30 | 2026-01-25
Lebanon24
09:06 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24