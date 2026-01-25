تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
لبنان
الحصيلة الأولية للغارة على خربة سلم
Lebanon 24
25-01-2026
|
07:17
صدر عن
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة
التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن بأن غارة العدو على المنطقة الواقعة بين بلدتي
خربة سلم
وكفردونين
قضاء بنت جبيل
، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح.
Lebanon 24
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة
وزارة الصحة العامة
قضاء بنت جبيل
وزارة الصحة
خربة سلم
بنت جبيل
الحص
جبيل
تابع
