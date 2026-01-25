الحصيلة الأولية للغارة على خربة سلم

صدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن بأن غارة العدو على المنطقة الواقعة بين بلدتي وكفردونين ، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح.

Advertisement