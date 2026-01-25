تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
في هذه المنطقة.. تدابير سير لمدة 10 أيام!
Lebanon 24
25-01-2026
|
07:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:
ستقوم إحدى فِرق وزارة الأشغال العامّة والنّقل بأعمال صيانة واستحداث شبكة لتصريف المياه على طريق الشّام الدّولي، بعد مستديرة عاليه (قرب مطعم السّلطان)، وذلك اعتبارًا من صباح يوم غدٍ الإثنين 26-1-2026 لمدّة عشرة أيّام تقريبًا، من دون أن تؤدّي هذه الأشغال إلى منع مرور الآليّات، أو تحويل للسّير.
يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حفاظًا على السّلامة العامّة ومنعًا للازدحام.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لمدة 3 أيام... تدابير سير على هذه الطريق
Lebanon 24
لمدة 3 أيام... تدابير سير على هذه الطريق
25/01/2026 17:48:46
25/01/2026 17:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب أعمال صيانة.. تدابير سير في هذه المناطق
Lebanon 24
بسبب أعمال صيانة.. تدابير سير في هذه المناطق
25/01/2026 17:48:46
25/01/2026 17:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. تضييق جزئي للمرور لمدة خمسة أيام
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. تضييق جزئي للمرور لمدة خمسة أيام
25/01/2026 17:48:46
25/01/2026 17:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. مدارس تعلق نشاطها لمدة أسبوع
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. مدارس تعلق نشاطها لمدة أسبوع
25/01/2026 17:48:46
25/01/2026 17:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة العلاقات
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
غدًا.. كلمة مرتقبة لقاسم
Lebanon 24
غدًا.. كلمة مرتقبة لقاسم
10:33 | 2026-01-25
25/01/2026 10:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إقبال لافت على منصّة بديلة لـ"تيك توك"
Lebanon 24
إقبال لافت على منصّة بديلة لـ"تيك توك"
10:30 | 2026-01-25
25/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول تعزيزات من الدفاع المدني إلى طرابلس للمشاركة في رفع أنقاض مبنى القبة
Lebanon 24
وصول تعزيزات من الدفاع المدني إلى طرابلس للمشاركة في رفع أنقاض مبنى القبة
10:27 | 2026-01-25
25/01/2026 10:27:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خريس يحذر: تبرير العدوان الإسرائيلي يشكل كارثة على لبنان
Lebanon 24
خريس يحذر: تبرير العدوان الإسرائيلي يشكل كارثة على لبنان
09:42 | 2026-01-25
25/01/2026 09:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم حصيلة الشهداء والجرحى جراء غارات الجنوب
Lebanon 24
إليكم حصيلة الشهداء والجرحى جراء غارات الجنوب
09:30 | 2026-01-25
25/01/2026 09:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
Lebanon 24
بشأن الذهب.. نصيحة من خبير إلى اللبنانيين
14:31 | 2026-01-24
24/01/2026 02:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
16:32 | 2026-01-24
24/01/2026 04:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
15:32 | 2026-01-24
24/01/2026 03:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مصير خامنئي واغتياله.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن مصير خامنئي واغتياله.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيلي؟
16:30 | 2026-01-24
24/01/2026 04:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. برق وأمطار وثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. برق وأمطار وثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
03:42 | 2026-01-25
25/01/2026 03:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:33 | 2026-01-25
غدًا.. كلمة مرتقبة لقاسم
10:30 | 2026-01-25
إقبال لافت على منصّة بديلة لـ"تيك توك"
10:27 | 2026-01-25
وصول تعزيزات من الدفاع المدني إلى طرابلس للمشاركة في رفع أنقاض مبنى القبة
09:42 | 2026-01-25
خريس يحذر: تبرير العدوان الإسرائيلي يشكل كارثة على لبنان
09:30 | 2026-01-25
إليكم حصيلة الشهداء والجرحى جراء غارات الجنوب
09:06 | 2026-01-25
بالصورة.. إليكم هوية المستهدف في "غارة باريش"
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
25/01/2026 17:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
25/01/2026 17:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
25/01/2026 17:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24