إليكم حصيلة الشهداء والجرحى جراء غارات اليوم

صدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو على الجنوب اليوم أدت إلى الحصيلة التالية:

- إستشهاد مواطن وإصابة خمسة آخرين بجروح بسبب الغارة على المنطقة الواقعة بين وكفردونين

- استشهاد مواطن بسبب الغارة على دردغيا .

-اصابة مواطن بجروح في بلدة جنتا قضاء