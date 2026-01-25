وصول تعزيزات من الدفاع المدني إلى طرابلس للمشاركة في رفع أنقاض مبنى القبة

وصلت إلى وإلى موقع المبنى المنهار تعزيزات من عناصر الدفاع المدني، قدموا من الضاحية وبعلبك والجنوب وجب جنين ومناطق أخرى، وذلك لمساعدة الفرق التي تعمل على رفع الأنقاض في محاولة لتسريع الخطوات العملانية للوصول إلى مكان وجود الناجية الأخيرة المفترضة تحت الركام.



وتستمر في الموقع الأعمال اليدوية لإزالة الركام، حيث تتجنب الأجهزة المعنية والدفاع المدني والصليب الأحمر استخدام الآلات الثقيلة، في محاولة لإعطاء "أليسار" المحتجزة المزيد من حظوظ الحياة.







