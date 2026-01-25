تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وصول تعزيزات من الدفاع المدني إلى طرابلس للمشاركة في رفع أنقاض مبنى القبة

Lebanon 24
25-01-2026 | 10:27
A-
A+
وصول تعزيزات من الدفاع المدني إلى طرابلس للمشاركة في رفع أنقاض مبنى القبة
وصول تعزيزات من الدفاع المدني إلى طرابلس للمشاركة في رفع أنقاض مبنى القبة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وصلت إلى منطقة القبة وإلى موقع المبنى المنهار تعزيزات من عناصر الدفاع المدني، قدموا من الضاحية وبعلبك والجنوب وجب جنين ومناطق أخرى، وذلك لمساعدة الفرق التي تعمل على رفع الأنقاض في محاولة لتسريع الخطوات العملانية للوصول إلى مكان وجود الناجية الأخيرة المفترضة تحت الركام.

وتستمر في الموقع الأعمال اليدوية لإزالة الركام، حيث تتجنب الأجهزة المعنية والدفاع المدني والصليب الأحمر استخدام الآلات الثقيلة، في محاولة لإعطاء "أليسار" المحتجزة المزيد من حظوظ الحياة.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني: إنقاذ سيدة وابنها من تحت الأنقاض في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:20:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: إنقاذ طفلة من تحت الانقاض واستمرار عمليات البحث والإنقاذ في موقع انهيار مبنى سكني في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:20:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني يُخلي مبنى مهددًا بالانهيار في ضهر المغر – طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:20:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انهيار مبنى في طرابلس.. بيان للدفاع المدني
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:20:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الصليب الأحمر

منطقة القبة

طرابلس

الصليب

أليسا

بعلبك

القبة

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:20 | 2026-01-25
Lebanon24
15:12 | 2026-01-25
Lebanon24
15:00 | 2026-01-25
Lebanon24
14:36 | 2026-01-25
Lebanon24
14:15 | 2026-01-25
Lebanon24
13:37 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24