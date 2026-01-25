غدًا.. كلمة مرتقبة لقاسم

يُلقي لحزب الله الشيخ نعيم كلمة يوم غدٍ الإثنين ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ عند ‏الساعة ٣:٣٠ عصراً، وذلك في اللقاءين التضامنيين الجماهيريين الكبيرين مع الجمهورية الإسلامية ‏ وقيادتها الحكيمة وشعبها الأبي، وتنديداً بالإساءة لمقام المرجع الكبير الإمام السيد .

Advertisement