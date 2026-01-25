تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
25-01-2026 | 10:30
إقبال لافت على منصّة بديلة لـتيك توك
شهدت منصّة اجتماعية ناشئة تُسمّى UpScrolled إقبالاً لافتاً خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن انتقال أعداد من مستخدمي تطبيق "تيك توك" إليها، على خلفية شراء رجل الأعمال الأميركي لاري إليسون للمنصّة.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن UpScrolled أُسّست على يد رائد أعمال فلسطيني، وتقدّم نفسها كمنصّة بديلة تقوم على مبدأ عدم الرقابة ورفض هيمنة أصحاب المليارات على المحتوى والسياسات التحريرية.

وسجّلت المنصّة، يوم أمس، قفزة لافتة في عدد التحميلات، حيث دخلت قائمة أفضل 15 تطبيقاً الأكثر تحميلاً على متاجر التطبيقات، في مؤشر على تنامي الاهتمام بها بوصفها خياراً بديلاً لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا التطوّر في سياق نقاش أوسع حول سيطرة رأس المال الضخم على المنصّات الرقمية، وتأثير ذلك على حرية التعبير واتجاهات المحتوى عالمياً.

المصدر: خاص
