تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خبر في جريدة يفجّر تراشقاً في بيئة "الثنائي"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-01-2026 | 11:00
A-
A+


خبر في جريدة يفجّر تراشقاً في بيئة الثنائي
خبر في جريدة يفجّر تراشقاً في بيئة الثنائي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار خبر نُشر في إحدى الصحف، اعتبرته أوساط سياسية وإعلامية "كذباً وتضليلاً"، موجة سجال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، سرعان ما اتّخذت طابعاً داخلياً ضمن البيئة المحسوبة على "الثنائي الشيعي".


ومع تصاعد التفاعل، دخل ناشطون ومؤثّرون محسوبون على الطرفين في مواجهة افتراضية مفتوحة، ما وسّع رقعة الخلاف ونقله من إطار الاعتراض على مضمون الخبر إلى سجال علني متبادل.


وفي هذا الإطار، حذّرت أوساط سياسية مطّلعة من أن الانزلاق إلى هذا النوع من الاشتباك العلني لا يُعدّ تفصيلاً عابراً، بل يشكّل ثغرة مباشرة في الجبهة الداخلية، تُستثمر سياسياً وإعلامياً لمصلحة العدو الإسرائيلي وأدواته، وتؤسّس لمسار استنزافي يصعب ضبطه لاحقاً، خصوصاً في مرحلة تتطلّب أعلى درجات التماسك والانضباط.
Advertisement
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
مرشح لـ"الثنائي الشيعي" في "بيروت الثانية"
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:20:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"الثنائي" متفاهم على الحصص والتحالفات وهاجس" التيار" الحفاظ على عدد النواب
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:20:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أنصار "الثنائي الشيعي" يستقبلون البابا ورسالة من "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:20:45 Lebanon 24 Lebanon 24
النقاش بشأن مواقف رئاسة الجمهورية يكشف فجوة داخل "الثنائي الشيعي"
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:20:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مواقع التواصل الاجتماعي

الجبهة الداخلية

الإسرائيلي

إسرائيل

الثنائي

الجبهة

الشيعي

شيعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:20 | 2026-01-25
Lebanon24
15:12 | 2026-01-25
Lebanon24
15:00 | 2026-01-25
Lebanon24
14:36 | 2026-01-25
Lebanon24
14:15 | 2026-01-25
Lebanon24
13:37 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24