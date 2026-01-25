خبر في جريدة يفجّر تراشقاً في بيئة "الثنائي"

أثار خبر نُشر في إحدى الصحف، اعتبرته أوساط سياسية وإعلامية "كذباً وتضليلاً"، موجة سجال واسعة على ، سرعان ما اتّخذت طابعاً داخلياً ضمن البيئة المحسوبة على " ".





ومع تصاعد التفاعل، دخل ناشطون ومؤثّرون محسوبون على الطرفين في مواجهة افتراضية مفتوحة، ما وسّع رقعة الخلاف ونقله من إطار الاعتراض على مضمون الخبر إلى سجال علني متبادل.





وفي هذا الإطار، حذّرت أوساط سياسية مطّلعة من أن الانزلاق إلى هذا النوع من الاشتباك العلني لا يُعدّ تفصيلاً عابراً، بل يشكّل ثغرة مباشرة في ، تُستثمر سياسياً وإعلامياً لمصلحة العدو وأدواته، وتؤسّس لمسار استنزافي يصعب ضبطه لاحقاً، خصوصاً في مرحلة تتطلّب أعلى درجات التماسك والانضباط.

Advertisement