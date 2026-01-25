الجيش يداهم أحد المنتجعات البحرية.. ما السبب؟

داهمت دورية من مخابرات الجيش أحد المنتجعات البحرية في محلة راسمسقا بقضاء ، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وأوضحت المعلومات أن القوة المداهمة باشرت تفتيش المنتجع بحثًا عن شخص مطلوب، ولم يتم العثور عليه أثناء المداهمة.



وخلال العملية، صادرت قوة الجيش أسلحتين حربيتين وجعبتين.

